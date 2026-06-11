भारत में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जगहें हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक के राज्य अपनी-अपनी ऐतिहासिक परंपराएं, कला, भाषा, खाना-पान और समृद्ध संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। यहां न जाने कितनी ऐसी जगहें जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हैं, जहां हर साल लाखों पर्यटक यहां घूमने के लिए आते हैं। यहां आप हसीन वादियां, हरे-भरे पहाड़ से लेकर खूबसूरत समुद्री तट तक पर सुकून के पल बिताने जा सकते हैं। देश के सबसे खूबसूरत द्वीप समूहों में से एक लक्षद्वीप भी है। हालांकि, यहां पर आप बिना परमिट के नहीं घूम सकते हैं। आइए जानते हैं यहां की 6 खूबसूरत द्वीप कौन-कौन सी हैं और कैसे परमिट के लिए आवेदन करें।

परमिट के लिए आवेदन करने का तरीका

लक्षद्वीप में परमिट का नियम यहां के संरक्षित पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ताकि वहां का इकोसिस्टम प्रभावित न हो। आप यू.टी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लक्षद्वीप की आधिकारिक वेबसाइट https://epermit.utl.gov.in/ पर जाकर परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

भारतीय नागरिकों को परमिट लेने के लिए वैलिड आईडी और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट (PCC) जमा करना होता है।

विदेशी नागरिकों को परमिट लेने के लिए वैलिड पासपोर्ट, इंडियन टूरिस्ट वीजा और रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट की आवश्यकता होती है।

कितने दिन पहले करना होता है आवेदन

ट्रैवल से कम से कम 15 दिन पहले परमिट के लिए आवेदन करना होता है। पूरी प्रक्रिया में 10-15 दिनों को समय लग सकता है।

किन्हें PCC की जरूरत नहीं

सरकारी कर्मचारियों, केंद्र/राज्य सरकार के अधिकारियों, रक्षा कर्मियों और अर्धसैनिक बलों को लक्षद्वीप प्रवेश परमिट प्राप्त करने के लिए पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC) की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे लोगों को अपने वैध सरकारी पहचान पत्र और आधिकारिक यात्रा प्राधिकरण/एलटीसी पत्र (अगर एलटीसी के तहत यात्रा कर रहे हैं) की जरूरत पड़ती है। अब आइए जानते हैं लक्ष्द्वीप के 5 खूबसूरत जगहों के बारे में:

1- अगत्ती द्वीप

लक्षद्वीप के सबसे खूबसूरत द्वीपों में से एक अगत्ती द्वीप है जो यहां का मेन एंट्री गेट माना जाता है। यहीं पर एकमात्र सिविलियन एयरपोर्ट भी स्थित है। सफेद रेत और नीले रंग का पानी वाला यह द्वीप 17 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहां की खूबसूरती देख शायद ही आपका वापस आने का मन करे। यह द्वीप स्कूबा डाइविंग के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर समुद्री कछुए, रीफ शार्क और कई रंग-बिरंगे समुद्री जीव देख सकते हैं, जो आपकी यात्रा को यादगार बना सकते हैं।

2- बंगाराम द्वीप

लक्षद्वीप के सबसे खूबसूरत द्वीपों में से एक बंगाराम द्वीप है। यह एक छोटा और शांत द्वीप है। सफेद रेत वाले समुद्र तट, नारियल के घने पेड़ और चारों ओर फैला फिरोजी रंग का समुद्र इसे बेहद आकर्षक बनाते हैं। यहां आप स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग और कयाकिंग जैसी गतिविधियों का लुत्फ उठा सकते हैं। समुद्र का साफ पानी और रंग-बिरंगी कोरल रीफ का नजारा बेहद ही मनमोहक होता है।

3- कदमत द्वीप

करीब 9 किलोमीटर में फैला कदमत द्वीप समुद्री जीवों से भरपूर है। यहां आप स्कूबा डाइविंग का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके एक तरफ शांत लैगून और दूसरी ओर खुला अरब सागर दिखाई देता है। यहां का नीला पानी और सफेद रेत पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह द्वीप वाटर स्पोर्ट्स प्रेमियों के बीच काफी प्रसिद्ध है। यहां स्कूबा डाइविंग के अलावा विंड सर्फिंग और कयाकिंग जैसी गतिविधियां कर सकते हैं।

4- मिनिकॉय द्वीप

लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा और दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय है जो अपनी अनूठी संस्कृति, पारंपरिक जीवनशैली और ऐतिहासिक लाइटहाउस के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर आपको मालदीव की भी संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है, जो इसे अन्य द्वीपों से अलग बनाता है। यहां का विशाल लैगून, रंगीन कोरल रीफ और साफ समुद्री पानी आपकी यात्रा को यादगार बना सकते हैं। इस द्वीप पर पुराना लाइटहाउस है जहां से आप समुद्र और आसपास के प्राकृतिक दृश्यों का शानदार नजारा देख सकते हैं।

5- कवरत्ती द्वीप

लक्षद्वीप की प्रशासनिक राजधानी कवरत्ती द्वीप की प्राकृतिक सुंदरता देखने लायक है। यह द्वीप अपने साफ-सुथरे समुद्र तटों और शांत लैगून के लिए जाना जाता है। यहां स्थित समुद्री एक्वेरियम भी है जहां पर तरह-तहर के समुद्री जीव हैं। यह द्वीप वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी मशहूर है।

6- कल्पोनी द्वीप

तीन कोरल द्वीपों के समूह से मिलकर बना कल्पोनी द्वीप अपने रंग बिरंगे रीफ के लिए मशहूर है। यहां पर आप अंडर वॉटर जाकर समुद्र की खूबसूरती को करीब से देख सकते हैं। यह द्वीप अपने विशाल लैगून के लिए मशहूर है। यह द्वीप अपने शांत वातावरण और कम भीड़-भाड़ के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर आप तैराकी, स्नॉर्कलिंग और बोटिंग का आनंद उठा सकते हैं।

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