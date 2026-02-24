Laddu Holi in Barsana 2026: ब्रज की होली देश ही नहीं विदेश में भी प्रसिद्ध है। यहां हर साल बड़ी संख्या में श्रृद्धालु होली में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। ब्रजमंडल में यह पर्व पूरे 40 दिन तक मनाया जाता है। बसंत पंचमी से लेकर रंग पंचमी तक यहां कार्यक्रम चलते हैं। यह सिर्फ त्योहार नहीं है बल्कि भक्ति, प्रेम, परंपरा का अनोखा संगम है। ब्रज की होली की शुरुआत 24 फरवरी 2026 को बरसाना से होती है।

इस दिन सुबह राधा सखी रथ पर सवार होकर ढोल-ताशों और जयकारों के साथ नंदगांव पहुंचती हैं। शाम को बरसाना के लाडलीजी मंदिर में विश्व प्रसिद्ध लड्डू होली होगी। इसके लिए मंदिर प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। श्रद्धालुओं पर करीब 20 कुंतल बूंदी के लड्डुओं की बरसात होगी। सुबह से यहां उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। लड्डूमार होली की शुरुआत हुई और क्यों है यह इतनी प्रसिद्ध, आइए जानें इस अनोखी परंपरा के बारे में।

ब्रज होली 2026 शेड्यूल: तारीखें इवेंट जगह

24 फरवरी, 2026 लड्डू होली बरसाना राधा रानी मंदिर

25 फरवरी, 2026 बरसाना लट्ठमार होली बरसाना

26 फरवरी, 2026 नंदगांव होली नंदगांव

27 फरवरी, 2026 फूलों की होली और रंगभरी एकादशी कृष्ण जन्मभूमि, मथुरा

1 मार्च, 2026 छड़ी-मार / गोकुल होली गोकुल और रमन रेती

3 मार्च, 2026 होलिका दहन मथुरा और वृंदावन

4 मार्च, 2026 रंगवाली होली (धुलंडी) मथुरा और वृंदावन

5 मार्च, 2026 हुरंगा होली (दाऊजी) मथुरा के बलदेव में दाऊजी मंदिर।

लड्डू मार होली की ऐसे हुई शुरूआत

वृंदावन स्थित राधावल्लभ मंदिर के पुजारी हितेंद्र गोस्वामी के मुताबिक इस प्राचीन परंपरा के पीछे राधा और श्रीकृष्ण की कहानी जुड़ी हुई है। द्वापरयुग में सबसे पहले बरसाना से नंद गांव में होली खेलने के लिए पुराहितों के द्वारा निमंत्रण भेजा गया था। तब नंद बाबा ने स्वीकार करते हुए अपनी स्वीकृति पत्र के माध्यम से ही पुरोहितों को दी थी। ऐसी मान्यता है कि जब ये पुरोहित बरसाना पहुंचे तो गोपियों ने उनके स्वागत में लड्डू परोसे थे। इतना ही नहीं गोपियों ने पुरोहितों पर गुलाल भी डाला। तभी पुरोहितों ने लड्डू मारकर अपना बचाव किया। तभी से यह परंपरा में तब्दील हो गई। अभी भी लड्डू मार होली वाले दिन बरसाना से पुरोहित नंदगांव वालों को फाग खेलने का निमंत्रण देने जाते हैं। लड्डूमार होली में पुरोहित कई किलो लड्डू भक्तों को लुटा देते हैं।