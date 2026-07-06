Hidden Places in Ladakh: लद्दाख की खूबसूरत झीलें, ऊंचे-ऊंचे पहाड़ और मनमोहक नजारे इसे भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक बनाते हैं। यहां पर ज्यादातर लोग पैंगोंग झील, नुब्रा घाटी और खारदुंगला जैसी प्रसिद्ध जगहों पर जाना पसंद करते हैं। लेकिन यहां कई ऐसी जगहें हैं जिन्हें कम लोग जानते हैं, जो भीड़भाड़ से दूर शांति और सुकून का अहसास देती हैं।

अगर आप लद्दाख की संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक खूबसूरती को करीब से देखना चाहते हैं, तो प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के साथ इन ऑफबीट जगहों को भी अपनी ट्रिप का हिस्सा बना सकते हैं।

तुरतुक (Turtuk)

भारत-पाकिस्तान सीमा के पास स्थित तुरतुक लद्दाख के खूबसूरत गांव में से एक है। यह जगह साल 2010 में पर्यटकों के लिए खोली गई थी। लद्दाख के ज्यादातर हिस्सों से उलट तुरतुक में बाल्टी समुदाय के लोग निवास करते हैं, जिनकी अनोखी संस्कृति, भाषा और खानपान खास होती है। यहां आपको खुबानी के बाग और बर्फ से ढकी चोटियां देखने को मिलेंगी।

हानले (Hanle)

हानले एक शानदार पर्यटन स्थल है जहां पर आप तारों को निहार सकते हैं। लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस गांव में दुनिया की सबसे ऊंची एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी मौजूद है। डार्क स्काई रिजर्व, हानले मठ और शांत वातावरण का आनंद लेना चाहते हैं, तो यहां घूमने का प्लान कर सकते हैं।

त्सो मोरीरी (Tso Moriri)

लद्दाख की पैंगोंग झील दुनियाभर में प्रसिद्ध है। लेकिन अगर आप शांत और सुकून भरा अहसास चाहते हैं, तो त्सो मोरीरी झील देख सकते हैं। चांगथांग पठार पर स्थित यह झील ऊंचाई पर बसी है, जो पहाड़ों और घास के मैदानों से घिरी हुई है।

उलेयटोकपो (Uleytokpo)

लेह और कार्गिल के बीच स्थित उलेयटोकपो सिंधु नदी के किनारे बसा एक बहुत खूबसूरत और शांत गांव है। यहां पर आप कैंपिंग, प्राचीन बौद्ध मठों की सैर और रोमांचक एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा ले सकते हैं।

सुम्दा चुन मठ (Sumda Chun Monastery)

सुम्दा चुन मठ लद्दाख में सबसे कम देखने जाने वाले आध्यात्मिक स्थलों में से एक है। मठ तक पहुंचने के लिए मध्यम स्तर तक ट्रेकिंग करनी पड़ती है। यहां तक पहुंचने का रास्ता भी बेहद खूबसूरत हैं, जो ट्रिप को यादगार बनाने में मदद कर सकते हैं।

धा और हुन गांव (Dha and Hanu Villages)

धा और हानू गांव ब्रोकपा समुदाय के लिए प्रसिद्ध हैं, जिन्हें लद्दाख के सबसे अनोखे जातीय समूहों में से एक माना जाता है। यहां पर आप स्थानीय परंपरा, खास पहनावे और कृषि के बारे में जान सकते हैं जो बाकी जगहों से काफी अलग है।

याराब त्सो (Yarab Tso)

नुब्रा घाटी में प्रसिद्ध डिस्किट मठ के पास स्थित याराब त्सो झील बहुत ही आकर्षक नजारा पेश करती है। स्थानीय लोग याराब त्सो झील को बहुत पवित्र मानते हैं। इस झील तक पनामिक गांव से थोड़ी दूर पैदल चलकर पहुंच सकते हैं।