Kurti Selection Tips: आजकल वेस्टर्न के साथ-साथ फ्यूजन लुक भी काफी पसंद किया जाता है। जहां महिलाएं कुर्तियों को अलग-अलग तरीकों से स्टाइल कर यूनिक लुक क्रिएट करती रहती हैं। यह न सिर्फ पहनने में आरामदायक होती हैं बल्कि हर मौके पर आसानी से कैरी की जा सकती हैं। हालांकि अक्सर ऐसा होता है कि जो कुर्ती किसी एक व्यक्ति पर अट्रैक्टिव लगती है तो वहीं दूसरे व्यक्ति पर उतनी खास नहीं लगती। इसकी एक वजह सही फिट और डिजाइन का सलेक्शन हो सकता है। अगर कुर्ती का चयन शरीर की बनावट के अनुसार किया जाए, तो यह न सिर्फ स्टाइलिश लुक देती है बल्कि पहनने में भी आरामदायक महसूस हो सकती है।

अगर आप नई कुर्ती खरीदने की सोच रही हैं तो कुछ बातों का ध्यान रख सकती हैं जो आपको स्टाइलिश और एलिगेंट लुक के साथ-साथ अट्रैक्टिव भी दिखाएंगी।

कम हाइट वाली महिलाओं के लिए कुर्ती डिजाइन

जिन महिलाओं की हाइट कम है और उनका शरीर थोड़ा भारी है, वे ऐसी कुर्तियां पहन सकती हैं जो शरीर को लंबा दिखाने में मदद करें। इसके लिए ए-लाइन कुर्ती अच्छा ऑप्शन हो सकती है। इसके अलावा मोनोक्रोम कुर्ता सेट भी अट्रैक्टिव लुक दे सकता है। क्योंकि एक ही रंग के आउटफिट शरीर को लंबा दिखाने में मदद कर सकते हैं। वहीं, नी-लेंथ स्ट्रेट कट कुर्तियां कम हाइट और हैवी बॉडी टाइप वाली महिलाओं पर अच्छी लगती हैं।

स्लिम बॉडी टाइप के लिए कुर्ती डिजाइन

अगर आपकी हाइट कम है और आप स्लिम हैं तो लुक में थोड़ा वॉल्यूम जोड़ने वाली कुर्ती डिजाइन पहन सकती हैं। इसके लिए पेपलम कुर्ती अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है। इसकी फ्लेयर्ड डिजाइन लुक को स्टाइलिश बनाती है। इसके अलावा शॉर्ट कुर्ती के साथ बॉटम वियर जैसे प्लाजो, ट्राउजर और स्ट्रेट पैंट्स भी अच्छे लगेंगे। यह कॉम्बिनेशन कैजुअल और फेस्टिव किसी भी मौके पर पहना जा सकता है।

बैलेंस्ड लुक के लिए कुर्तियां

कुछ महिलाओं की कमर और हिप्स का हिस्सा शरीर के ऊपरी हिस्से की तुलना में अधिक चौड़ा होता है। ऐसी बॉडी टाइप के लिए अनारकली, अंगरखा और पैनल्ड कुर्तियां अच्छा ऑप्शन मानी जाती हैं। इनकी फ्लोई डिजाइन शरीर के निचले हिस्से को बैलेंस्ड दिखाने में मदद कर सकती हैं। इसके अलावा इन कुर्तियों से आपका लुक और एलिगेंट और ग्रेसफुल लगेगा।

हैवी अपर बॉडी के लिए कुर्ती डिजाइन

अगर आपकी अपर बॉडी हैवी है तो शर्ट स्टाइल कुर्ती, वी नेक कुर्ती और एम्पायर लाइन कुर्ती अच्छा विकल्प हो सकती है। इसके अलावा काफ्तान स्टाइल कुर्तियां भी आरामदायक होने के साथ-साथ स्टाइलिश लुक देती हैं। वी नेक डिजाइन गर्दन को लंबा दिखाने में मदद कर सकती है जिससे ओवरऑल लुक ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है।

इन बातों का रखें ध्यान

कुर्ती खरीदते समय सिर्फ ट्रेंड को फॉलो नहीं करना चाहिए। इसके लिए सही फैब्रिक, फिटिंग, लंबाई और डिजाइन का भी ध्यान रखना चाहिए। सही कुर्ती न सिर्फ आपको अट्रैक्टिव बनाती है बल्कि यह आरामदायक महसूस कराने में भी मदद कर सकती है। इसलिए अगली बार कुर्ती खरीदते समय अपने बॉडी टाइप और कंफर्ट दोनों को ध्यान में रखकर चुनाव करें।