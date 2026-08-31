भारत के मशहूर कवियों में एक डॉ. कुमार विश्वास अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। कुमार विश्वास जिस घर में वह रहते हैं, वो किसी महल से कम नहीं है। अंदर का इंटीरियर भी कमाल का है। दरअसल, उनके घर पर रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। इस दौरान फैमिली ने जमकर फोटोग्राफी भी की और इसकी कई तस्वीरें कुमार विश्वास की बड़ी बेटी अग्रता शर्मा ने अपने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर साझा किया है।
इन तस्वीरों में कुमार विश्वास के घर का इंटीरियर कमाल का लग रहा है। इसमें भारतीय परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन मेल देखने को मिला। लिविंग रूम की दीवार पर बनी खास नक्काशी, छत पर लगा लेयर्ड टियर-स्टाइल लेयर वाला झूमर, पारंपरिक कालीन और हरियाली से भरी बालकनी महल जैसा अनुभव करा रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर कहा जा सकता है कि कुमार विश्वास ने अपने घर का डेकोरेशन बेहद ही आकर्षक करवाया है।
रक्षाबंधन के मौके पर घर के सदस्यों ने डॉगी को भी राखी बांधी। तस्वीरों से पता चलता है कि राखी लिविंग एरिया में बांधी गई, जहां की दीवारें हल्के क्रीम और न्यूट्रल टोन कलर की हैं, जो घर को क्लासी और एक रीफ्रेशिंग लुक दे रही हैं। इसके साथ ही दीवार पर सूर्य की किरणों जैसी नक्काशी और बीच में बना बैंगनी कमल के फूल का डिजाइन घर की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। इसके साथ उन्होंने ऑफ-व्हाइट फैब्रिक सोफे और स्टाइलिश टेबल रखा है। घर की इस साही सजावट में लाइटिंग एक सुकूनभरा और प्रीमियम लुक देने में मदद कर रही है।
बैकग्राउंड में लगे बेज और न्यूट्रल टोन के पर्दे पूरे कमरे को एक रिच और रॉयल टच दे रहे हैं। टेक्सचर्ड कपड़े वाले मॉडर्न सोफे पर हल्का कवर और सुंदर प्रिंटेड कुशन घर के इंटीरियर को और भी खूबसूरत बना रहे हैं।
घर के इस कोने में कांच की बड़ी खिड़की के पास इनडोर बैम्बू प्लांट का पौधा रखा है, जो माहौल को हरा-भरा और फ्रेश बनाने में मदद कर रहा है। इसके साथ फर्श पर बिछा पारंपरिक प्रिंटेड कालीन घर को क्लासिक और रिच लुक दे रहा है। इस कालीन पर खूबसूरत पैटर्न बने हुए हैं।
छत की बात करें तो ऊपर लगा ग्रैंड कैंडिलियर झूमर गर्म पीली रोशनी बिखेर रहा है, जो पूरे हॉल को आलीशान और शाही लुक देने में मदद कर रहा है। इसके अलावा सिल्वर मेटल की अमूर्त मूर्तिकला घर के इंटीरियर वर्क को और भी आकर्षक बना रहा है। दीवार पर वॉली-लाइट्स और लकड़ी की पैनलिंग वर्क की गई है, जो कमरे को रिच लुक दे रहा है।
सिर्फ घर के अंदर नहीं बल्कि बाहर का भी लुक कमाल है। कुमार विश्वास ने घर के बाहर एक छोटा सा गार्डन बना रखा है। इस बालकनी में फूलों के कई पौधे बालकनी को हरा-भरा और प्राकृतिक लुक दे रहे हैं।
यह भी पढ़ें
प्राइवेट सैलून, जिम और स्पा: किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है कुमार विश्वास का नोएडा स्थित घर