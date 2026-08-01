बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन अपने कॉन्फिडेंस और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जानी जाती हैं, लेकिन बचपन में वह बिल्कुल इसके उलट थीं। डिजिटल क्रिएटर अहमद अल मरजूकी के साथ हुए एक इंटरव्यू में कृति सेनन ने बातचीत के दौरान बताया कि असल में वह बचपन में बहुत शर्मीली थीं और उन्हें स्टेज पर जाने से डर लगता था। उन्होंने बताया कि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं था। यहां तक कि कैमरे का सामना करने में भी घबराती थीं। उन्होंने बताया कि उनका पहला रैंप वॉक अच्छा नहीं रहा था और फोटोशूट को लेकर भी वह काफी नर्वस थीं। उन्होंने बताया कि कैमरा सब पकड़ लेता है।

लोगों को स्टेज पर जाने से क्यों लगता है डर?

ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर स्टेज पर जाने से पहले लोगों को घबराहट क्यों होती है और इसके पीछे वजह क्या है। इंडियन एक्सप्रेस ने इस विषय पर द आंसर रूम की लाइसेंस्ड रिहैबिलिटेशन काउंसलर और साइकोथेरेपिस्ट सोनल खंगारोत से बात की। उन्होंने बताया कि स्टेज पर जाने का डर और अच्छा न होने का डर अक्सर मन में बैठे दबाव और खुद पर शक करने की वजह से हो सकता है। खंगारोत ने बताया कि इस समस्या को दूर करने के लिए परफॉर्मर यह समझकर शुरुआत कर सकता है कि अच्छा परफॉर्मेंस क्या होता है। इसके लिए अपनी तैयारी, परफॉर्मेंस के तरीके और दर्शकों से जुड़ाव जैसी बातों पर ध्यान देना मददगार हो सकता है।

मनोवैज्ञानिक के तौर पर खंगारोत के अनुसार जब कोई व्यक्ति ऐसे माहौल में होता है, जहां खुद को साबित करने का दबाव ज्यादा होता है, तो सफलता मिलने के बाद भी उसके मन में खुद को लेकर असुरक्षा जैसी भावना बढ़ सकती है। कुछ मामलों में आगे चलकर यह स्थित सोशल एंग्जायटी का रूप भी ले सकती है।

आर्टेमिस अस्पताल में मेंटल हेल्थ और बिहेवियरल साइंस के हेड साइकियाट्रिस्ट और हेड कंसल्टेंट डॉ. राहुल चंडोक ने बताया कि यह ऐसी मानसिक स्थिति है, जिसमें व्यक्ति को लोगों के सामने जाने, स्टेज पर बोलने या किसी सामाजिक माहौल में शामिल होने से बहुत ज्यादा डर और घबराहट महसूस होती है। कई बार यह डर इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात नहीं रख पाता।

उन्होंने कहा कि इसके लक्षण शारीरिक, भावनात्मक और व्यवहारिक हो सकते हैं। शारीरिक लक्षणों में दिल की धड़कन का तेज होना, पसीना आना, कांपना, जी मिचलाना और सांस लेने में तकलीफ होना शामिल है। भावनात्मक रूप से सोशल एंग्जायटी, डर या घबराहट महसूस हो सकती है। व्यवहारिक तौर पर ऐसे लोग सामाजिक स्थितियों से पूरी तरह बच सकते हैं या फिर बहुत ज्यादा बेचैनी के साथ उनका सामना कर सकते हैं।

किस तरह कम कर सकते हैं स्टेज का डर

उन्होंने आगे बताया कि ऐसे मामलों में तारीफ की आवाज से ज्यादा मन में चलने वाली नकारात्मक बाते हावी हो सकती हैं। ऐसे में डायरी लिखना, थेरेपी लेना या अपने क्षेत्र के अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन लेने जैसी आदतों मददगार साबित हो सकती हैं। खुद पर भरोसा बढ़ाने और हर बार परफेक्ट बनने की बजाय अपनी तरक्की को अहमियत देना चाहिए। इससे स्टेज पर जाने से पहले होने वाली घबराहट और सेल्फ डाउट को कम करने में मदद मिल सकती है।