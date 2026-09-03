Janmashtami special mehndi: जन्माष्टमी की तैयारी में हाथों पर मेहंदी लगाने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां हम आपके लिए कुछ ऐसी मेहंदी डिजाइन्स की फोटो सहित जानकारी लेकर आए हैं जो आपके काम आ सकती हैं। जन्माष्टमी पर कैसी मेहंदी लगाएं इसे लेकर अभी भी कन्फ्यूजन है? तो इस बार वही पुराने फूल-पत्ती वाले पैटर्न छोड़कर कुछ अलग ट्राई कीजिए।

मोर और कमल वाले बैक हैंड मेहंदी डिजाइन हाथों को खूबसूरत तो बनाएंगे ही, साथ ही जन्माष्टमी के त्योहार के लिए एकदम परफेक्ट ट्रेडिशनल टच भी देंगे। इन डिजाइन्स में ज्यादा भराव की जगह सुंदर पैटर्न और खाली स्पेस का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हाथ भरे-भरे भी लगेंगे और डिजाइन बनाने में भी दिक्कत नहीं होगी।

जन्माष्टमी पर बहुत कम समय में आप कमल के डिजाइन के साथ ऐसी बेल वाली मेहंदी डिजाइन्स बना सकती हैं। ये देखने में बहुत सुंदर लगेगी और इसे बनाना बेहद आसान है।

बैक हैंड पर आप ऐसी डिजाइन भी बना सकती हैं। इसमें हंस के जोड़े के साथ कमल का फूल दिखाया गया है। साथ ही सुंदर लहरिया बनाई गई हैं।

बीच में लोटस मेहंदी डिजाइन के साथ आप आसपास फूलों की डिजाइन बना सकती हैं। यह देखने में बहुत अलग लगेगी।

ब्रेसलेट डिजाइन में आप बैक हैंड पर ऐसी मेहंदी डिजाइन लगवा सकती हैं। यह बहुत सिंपल है कम समय में बन सकती है।

कान्हा, मोरपंख और मोर डिजाइन को आप मेहंदी से बना सकती हैं। अगर आप भरे-भरे मेहंदी के हाथ चाहती हैं तो यह ट्राई करें।

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