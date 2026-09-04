Krishna Janmashtami ki Hardik Shubhkamnaye: कान्हा के जन्म का इंतजार अब खत्म होने वाला है। आज रात 12 बजे श्रीकृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस पावन अवसर पर मंदिरों से लेकर घरों तक में भक्तिमय माहौल देखने को मिलेगा। इस खास दिन पर लोग अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों को भगवान श्रीकृष्ण से जुड़े शुभकामना संदेश भेजकर जन्माष्टमी की बधाई देते हैं।

अगर आप भी इस जन्माष्टमी अपनों को कुछ खूबसूरत और दिल छू लेने वाले संदेश भेजना चाहते हैं, तो यहां दिए गए ये टॉप 15 मैसेज आपके काम आ सकते हैं। इन्हें आप WhatsApp, Facebook या Instagram पर स्टेटस और मैसेज के तौर पर शेयर कर सकते हैं।

जन्माष्टमी के लिए टॉप 15 बधाई संदेश

माखन चुराकर जिसने खाया, बंसी बजाकर जिसने नचाया, खुशी मनाओ उनके जन्मदिन की, जिसने दुनिया को प्रेम सिखाया। कृष्ण जन्माष्टमी 2026 की हार्दिक बधाई!

गोकुल में जिनका वास, गोपियों संग जिनका रास, देवकी-यशोदा जिनकी मैया, ऐसे हैं हमारे कृष्ण कन्हैया। हैप्पी जन्माष्टमी 2026!

माखन का कटोरा, मिश्री की थाल, मिट्टी की खुशबू, बारिश की फुहार, राधा की उम्मीद, कन्हैया का प्यार, मुबारक हो आपको जन्माष्टमी 2026 का त्योहार!

कान्हा की मुरली की धुन आपके जीवन में खुशियों के नए रंग भरे। आपको और आपके परिवार को जन्माष्टमी 2026 की शुभकामनाएं!

राधा की भक्ति, मुरली की मिठास, माखन का स्वाद और गोपियों का रास, सब मिलकर बनाएं जन्माष्टमी का दिन बेहद खास।

नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की! हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। शुभ कृष्ण जन्माष्टमी!

पग-पग पर मिले कान्हा का साथ, सिर पर रहे हमेशा मुरलीधर का हाथ। जन्माष्टमी 2026 की ढेरों शुभकामनाएं!

प्रेम का प्रतीक, धर्म का आधार, आपके जीवन में खुशियां भर दे माखनचोर का यह त्योहार।

कान्हा के चरणों में शीश झुकाएं, प्रेम और शांति का दीप जलाएं। जन्माष्टमी की हार्दिक मंगलकामनाएं!

बांसुरी की मधुर तान, मोह ले सबका ध्यान, ऐसे नटखट कान्हा को हमारा बारंबार प्रणाम।

मिश्री से मीठे गोपाल हमारे, हर पल संवारें जीवन के किनारे। जन्माष्टमी 2026 की बधाई!

यशोदा के लाल की कृपा आप पर सदा बरसे, आपका आंगन खुशियों और समृद्धि से महके।

गीता का ज्ञान और मुरलीधर का मान, जीवन में भर दे नई ऊर्जा और सम्मान। कृष्ण जन्मोत्सव की शुभकामनाएं!

हर दुख हर लें कान्हा, हर बिगड़ा काम संवारें, जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर यही प्रार्थना हमारी।

जय हो मुरलीधर गोपाल की, जय हो बांके बिहारी लाल की। कृष्ण जन्माष्टमी 2026 आपके जीवन में सुख-शांति लाए!