How to get rid of lizards: घर में दीवारों पर छिपकली देखकर कुछ समय के लिए बड़े-से बड़ा इंसान भी परेशान हो जाता है। कोई डर से तो कोई घिन के कारण इससे दूरी बनाकर ही रखना चाहता है। दीवारों पर जब ये इधर से उधर मनमाने ढ़ंग से चलती हैं तो घरवालों की नजर इन छिपकलियों पर ही टिकी होती है कि कहीं ये नीचे न गिर जाए। शरीर पर इनके गिरने को कई लोग अपशकुन भी मानते हैं, वहीं कहा जाता है कि खाने में छपकली गिरने पर भोजन विषैला हो जाता है। ऐसे में अगर आप भी दीवारों पर घूमती छिपकली से निजात पाना चाहते हैं तो इन तरीकों को अपना सकते हैं।

कोनों में रखें प्याज या लहसुन: प्याज व लहसुन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है जिससे छिपकली दूरी बनाती हैं। ऐसे में कोनों में प्याज व लहसुन के टुकड़ों को रखने से छिपकली दूर हो जाती हैं। इसके अलावा, आप इन्हें किसी टेबल फैन के पास भी रख सकते हैं ताकि इसकी महक पूरी कमरे में चली जाए।

नैप्थलीन बॉल्स करें यूज: न केवल छिपकली बल्कि कई दूसरे कीड़े-मकौड़ों को दूर करने में भी नैप्थलीन बॉल्स कारगर हो सकती हैं। हालांकि, इनका इस्तेमाल करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि इन्हें बच्चों की नजर व पकड़ से दूर रखें।

अंडे का छिलका: अंडा खाने वाले लोग इसे खाने के बाद अगर छिलके को डस्टबिन में डाल देते हैं, तो ये खबर आपके लिए जरूरी हो सकती है। छिपकली को भगाने में इनका इस्तेमाल कारगर साबित हो सकता है। जिस जगह पर छिपकली का आना सबसे आम है, वहां पर अंडे का छिलका रख दें। इसके गंध से छिपकली दूर भाग जाती हैं।

कॉफी पाउडर: कॉफी पाउडर को तंबाकू पाउडर या कत्थे में मिलाकर एक गाढ़ा घोल बनाएं। इससे छोटी-छोटी गोलियां बना लें और जहां छिपकलियों का आना-जाना लगा रहता है, उन जगहों पर रख दें। इसके स्ट्रॉन्ग स्मेल से छिपकली अगल-बगल नहीं फटकेंगी।

काली मिर्च: छिपकली को घर से दूर भगाने में काली मिर्च भी कारगर मानी जाती है। इसको पीसकर चूर्ण बना लें और पानी में मिला दें। अब किसी स्प्रे बोतल में इसे डालें और जहां छिपकली दिखाई दे तो उस जगह स्प्रे कर दें।

