Easy ways to Peel Garlic: किचन के कई ऐसे काम होते हैं जो दिखते भले ही छोटे हैं, लेकिन उन्हें करना उतना ही मुश्किल होता है। उनमें से एक है को छिलना। लहसुन छिलने में कई लोग आलस करते हैं। कई लोग तो बिना छिले ही उसे खाने में डाल देते हैं। लेकिन ऐसा करने से लहसुन का छिलका आपके स्वाद को बिगाड़ सकता है। इसलिए आपको लहसुन के छिलके को आसानी से कैसे छिला जाए इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए ताकि आपको कम समय अधिक लहसुन छिल सकें और किसी तरह का कोई आलस भी ना आएं।

लहसुन छिलने का आसान उपाय:

एक पूरा लहसुन और चाकू लें। अब लहसुन के बड़े हिस्से को चाकू के नुकीले हिस्से से निकालें। इससे लहसुन अलग-अलग हो जाएंगें और उसे छिलना आसान हो जाएगा। इस तरह से लहसुन छिलने से आपको छिलके को अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप चाकू के नुकीले हिस्से से लहसुन को प्रेस करेंगे तो वह छिलके के बीच से निकल जाएगा। इस तरह आप पूरे लहसुन को आसानी से छिल पाएंगें और आपको इसमें समय भी कम लगेगा।

As someone who makes a lot of Korean food, this is the best method for getting garlic peeled!

