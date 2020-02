फेशियल फैट से ऐसे मिलेगा छुटकारा, इन आसान ट्रिक्स को करें अपने लाइफस्टाइल में शामिल

Facial Fat in People, Tips to Remove Facial Fat , Tips to Remove Double Chin, Home Remedies to Remove Facial Fat: मोटापा कई बीमारियों को बुलावा देती है, ऐसे में हर व्यक्ति फिट रहना चाहता है। शरीर के किसी विशेष हिस्से के मोटापे को कम करना सबसे मुश्किल है। चेहरे की चर्बी जिसे आम भाषा में लोग फेशियल फैट बोलते हैं उसे कम करने के लिए लोग कई तरीके अपनाते हैं जिसमें च्वीइंग गम चबाना आम है। ‘ओनली माय हेल्थ’ में छपी एक खबर में फेशियल फैट से निदान के कई घरेलू नुस्खे बताए गए हैं, आइए जानते हैं कि कैसे चेहरे की बढ़ी हुई चर्बी से छुटकारा मिल जाता है।

करें फेस एक्सरसाइज: कई बार वजन घटा लेने के बावजूद भी चेहरे पर से फैट कम नहीं होता, ऐसे में कुछ चेहरे से जुड़े एक्सरसाइज फायदेमंद हो सकते हैं। ये एक्सरसाइज करने से फेस पर जमा फैट बर्न होता है और डबल चिन और गालों पर जमे फैट से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा भी फेस एक्सरसाइज के कई फायदे हैं। इससे चेहरे की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है साथ ही इन एक्सरसाइज को करके उम्र बढ़ने के संकेतों को भी कम किया जा सकता है।

पीएं खूब पानी: पानी पीना स्वास्थ्य के लिए हर तरह से लाभदायक होता है। स्वस्थ शरीर के लिए रोजाना कम से कम 8 लीटर पानी पीने की सलाह दी जाती है। पानी पीने से बॉडी हेल्दी रहने के साथ ही हाइड्रेटेड भी रहती है। इसके अलावा, वजन घटाने में भी ज्यादा पानी पीना काफी कारगर साबित हो सकता है। अधिक मात्रा में पानी पीने से आपका शरीर डिटॉक्स होगा और चेहरे तथा पेट की चर्बी को कम करने में भी मददगार है।

कम करें नमक का सेवन: ज्यादा नमक खाने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है जिससे आपको चेहरे के साथ-साथ शरीर के कई हिस्सों में सूजन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा, ज्यादा नमक खाने से मोटापा का खतरा भी बढ़ता है। इसलिए हमेशा नमक का इस्तेमाल कम और सीमित मात्रा में करें और मुमकिन हो तो खाना बन जाने के बाद ऊपर से नमक न डालें। यह न केवल आपके फेशियल फैट को बढ़ाएगा बल्कि इससे हाई ब्लड प्रेशर का खतरा भी बढ़ता है।

कार्डियो एक्सरसाइज को दें महत्व: कार्डियो या एरोबिक एक्सरसाइज करके आप अपने चेहरे पर जमा फैट को दूर कर सकते हैं। फेस ही नहीं बल्कि पूरे शरीर का वजन कम करने में व्यायाम मदद करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कार्डियो करने से आपकी हृदयगति बेहतर होती है और आपके मसल्स अधिक सक्रिय होकर पूरी तरह से काम करते हैं जिससे शरीर के हर हिस्से के फैट बर्न होते हैं। दौड़ना, चलना, तैराकी और जॉगिंग जैसे कुछ उदाहरण कार्डियो एक्सरसाइज के हैं जो जल्दी फैट को कम करने में मददगार हैं।

