रसोई में काम करते-करते किचन का तौलिया कब तेल, मसाले और खाने के दागों से गंदा हो जाता है, पता ही नहीं चलता। ऊपर से इसे धोने के बाद भी कई बार चिकनाई पूरी तरह नहीं निकलती है। कई बार तो इसमें से अजीब सी बदबू आने लगती है। ऐसे में साफ दिखने वाला तौलिया भी दोबारा इस्तेमाल करने का मन नहीं करता है। बार-बार इसे बदलने से बेहतर है कि आपको इसे साफ करने का सही तरीका पता हो।

अगर आपके घर में भी किचन टॉवल के साथ यही परेशानी है तो इसे साफ करने के लिए बहुत महंगे क्लीनर की जरूरत नहीं है। घर में मौजूद कुछ सामान्य चीजों की मदद से तौलिए को अच्छी तरह साफ किया जा सकता है। बस ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा गंदे तौलिए को सीधे वॉशिंग मशीन में डालने के बजाय पहले उसका जमा तेल-मैल निकालना बेहतर है।

गर्म पानी और डिटर्जेंट से करें पहली सफाई

अगर तौलिए पर तेल और दाग ज्यादा हैं तो यह तरीका अपना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक बाल्टी या बड़े बर्तन में गर्म पानी लें। इसमें कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट डालें और अच्छी तरह मिला दें। फिर गंदे तौलिए को इसमें डालकर करीब 20-30 मिनट भिगोकर रखें।

इसके बाद ज्यादा चिकनाई वाले हिस्से पर थोड़ा लिक्विड डिटर्जेंट लगाकर हल्के हाथ से रगड़ें। कुछ देर इसे ऐसे ही छोड़ दें। फिर तौलिए को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें। फिर सामान्य तरीके से हाथ से या वॉशिंग मशीन में धोएं। आखिर में तौलिए को पूरी तरह सुखाएं। यह तरीका इसलिए कारगर है क्योंकि गर्म पानी और डिटर्जेंट चिकनाई व जमा गंदगी को ढीला करने में मदद कर सकते हैं।

चिकनाई ज्यादा हो तो पहले डिशवॉशिंग लिक्विड लगाएं

कभी-कभी तौलिए में इतनी तेल की परत जम जाती है कि सामान्य डिटर्जेंट से पहली बार में सफाई नहीं होती। ऐसे में तौलिए को धोने से पहले चिकनाई वाली जगह पर थोड़ा डिशवॉशिंग लिक्विड लगाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले तौलिए को पानी से हल्का गीला करें।

फिर जहां तेल या चिकनाई लगी है, वहां थोड़ा डिशवॉशिंग लिक्विड लगाएं। इसके बाद उंगलियों या पुराने मुलायम ब्रश से हल्के हाथ से कपड़े पर फैलाएं। इसे आप करीब 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें। अब तौलिए को गर्म पानी में डिटर्जेंट के साथ भिगो दें। फिर कुछ देर बाद अच्छी तरह रगड़कर साफ पानी से धो लें।

बदबू के लिए डिटर्जेंट के बाद सिरके का इस्तेमाल

अगर तौलिया धोने के बाद भी उसमें सीलन या पुरानी बदबू रह जाती है तो सफेद सिरके का इस्तेमाल एक विकल्प हो सकता है। इसके लिए पहले तौलिए को डिटर्जेंट से अच्छी तरह धो लें। फिर इसके बाद साफ पानी वाले एक बर्तन में थोड़ा सफेद सिरका डालकर तौलिए को कुछ देर भिगो सकते हैं। साफ पानी से अच्छी तरह धो लें। तौलिए को निचोड़कर ऐसी जगह सुखाएं जहां हवा और धूप अच्छी तरह आती हो।

बेकिंग सोडा और सिरका से करें साफ

यह हैक फॉलो करने से पहले कुछ बातें जान लें। बेकिंग सोडा और सिरका को किसी बंद बोतल या कंटेनर में मिलाकर न रखें। सिरके को ब्लीच के साथ कभी न मिलाएं। इसे करने के लिए सबसे पहले तौलिए को गुनगुने पानी से अच्छी तरह गीला करें।

चिकनाई वाले हिस्सों पर बेकिंग सोडा छिड़कें और हल्के हाथ से रगड़ें। इसे करीब 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें। अब तौलिए को पानी और डिटर्जेंट से अच्छी तरह धो लें। इसके बाद पानी में थोड़ा सफेद सिरका डालकर कुछ देर तौलिए को भिगो सकते हैं। साफ पानी को धोकर धूप या खुली हवा में पूरी तरह सुखाएं।