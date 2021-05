How to get rid of onion and garlic smell from hands: कई लोगों को खाना बनाने का शौक होता है तो कुछ भूख मिटाने के लिए खाना बनाते हैं। सब्जी में स्वाद लाने के लिए लोग इसमें प्याज और लहसुन जरूर डालते हैं। ये ग्रेवी को थिक करते हैं, साथ ही खाने को स्वादिष्ट भी बनाते हैं। लेकिन इन दोनों चीजों को छिलने और काटने के कारणों हाथों में गंध रह जाती है। कई बार तो पूरे दिन ये बदबू हाथों का पीछा नहीं छोड़ती। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि प्याज और लहसुन में सल्फर पाया जाता है जिसके कारण ये बदबू आती है। हालांकि, कुछ घरेलू उपायों की मदद से इसे दूर किया जा सकता है –

नींबू का रस होगा असरदार: तमाम प्रयासों के बाद भी अगर हाथों से प्याज और लहसुन की बदबू दूर नहीं हो रही है तो नींबू का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए अपने हाथों में नींबू के रस की कुछ बूंदों को लगाएं। फिर ठंडे पानी से अपने हाथों को धो लें। इससे स्मेल तुरंत दूर हो जाएगी।

हाथों पर रगड़ें नमक: अगर आपने कुछ देर पहले ही प्याज या लहसुन काटा है तो इससे आपके हाथों में स्मेल रह जाता है। ऐसे में इससे निजात पाने के लिए हाथों को भिंगोकर उसमें नमक लेकर इसे रगड़ें। हाथों के बीच में नमक लें और दोनों हाथों से रगड़ें। इससे गंध आराम से दूर हो सकती है। इसके अलावा, हाथों में हैंडवाश और नमक को साथ में लेकर रब करने से भी कुछ मिनटों में ही लहसुन प्याज की महक दूर हो सकती है।

सिरका और बेकिंग सोडा: इन गंधों को दूर करने के लिए ये घरेलू नुस्खा भी कारगर साबित हो सकता है। बेकिंग सोडा और विनेगर दोनों को मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। फिर हाथों पर इसे लगाकर रगड़ें और बाद में पानी से धो लें।

कॉफी: लहसुन और प्याज की स्मेल को दूर करने में कॉफी भी कारगर है। कॉफी की एक अपनी स्मेल भी होती है जो दूसरे गंधों को दूर करता है। कॉफी को अपने हाथों में रगड़ लें फिर हाथों को साबुन और पानी से धोएं।

टूथपेस्ट: हाथों से महक हटाने के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल भी असरदार साबित हो सकता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि जिस पेस्ट का आप इस्तेमाल कर रहे हों वो जेल बेस्ड न हो। वहीं फ्लोराइड बेस टूथपेस्ट यूज करने से प्याज और लहसुन की गंध दूर हो सकती है।