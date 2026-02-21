रसोई घर में किचन सिंक का उपयोग सबसे अधिक होता है। वहीं, कई बार बर्तन धोते समय तेल, मसाले, साबुन और गंदा पानी लगातार इसके संपर्क में आते हैं, जिससे इस पर काली-पीली परत पड़ जाती है।

किचन सिंक पर जमी यह काली-पीली परत देखने में काफी बदसूरत लगती है और बैक्टीरिया पनपने के कारण बदबू भी आने लगती है। ऐसे में अगर आप भी इस तरह की समस्या से परेशान हैं, तो कुछ आसान घरेलू उपायों को फॉलो कर सिंक को फिर से चमकदार बना सकते हैं।

बेकिंग सोडा और सिरका से करें क्लीन

सिंक पर जमी काली-पीली परत को हटाने के लिए आप बेकिंग सोडा और सिरका का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए पहले सिंक को हल्का गीला करें। इसके बाद उस पर बेकिंग सोडा छिड़क दें। फिर ऊपर से सफेद सिरका डालें और कुछ मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें। इससे सिंक पर झाग बन जाएगा। कुछ समय बाद इसे स्क्रबर से रगड़कर साफ कर लें। इससे जिद्दी दाग और बदबू दोनों दूर हो जाएंगे।

नींबू और नमक से करें सिंक की सफाई

सिंक की सफाई के लिए आप नींबू और नमक का उपयोग कर सकते हैं। दरअसल, नींबू में नेचुरल एसिड होता है, जो हल्के दाग हटाने में असरदार होता है। इसके लिए सिंक पर नमक छिड़कें और आधा कटा नींबू लेकर उससे रगड़ें। करीब 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ने के बाद साफ पानी से इसे धो लें।

गर्म पानी और डिशवॉश लिक्विड

सिंक पर जमी हल्की गंदगी को साफ करने के लिए यह उपाय काफी कारगर हो सकता है। इसके लिए गर्म पानी में थोड़ा डिशवॉश लिक्विड मिलाकर स्पंज से रगड़ें। इससे तेल और चिकनाई भी आसानी से हट जाते हैं। अंत में सिंक को साफ पानी से क्लीन कर लें।

इन बातों का रखें खास ध्यान

किचन सिंक साफ करते समय कुछ सावधानी भी बरतनी चाहिए। सिंक साफ करते समय दस्ताने जरूर पहनें। सफाई के बाद सिंक को अच्छी तरह पानी से धोकर सूखा पोंछें, जिससे उस पर दाग दोबारा न जमें। अगर सिंक पर काली-पीली परत पड़ जाए, तो उसे कुछ ही दिनों में जरूर क्लीन करें।