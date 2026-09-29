अक्सर किचन में गैस के आसपास कई चीजें रखी होती हैं, जिनके ऊपर अक्सर हमारा ध्यान तक नहीं जाता है। प्लास्टिक के डिब्बे, तेल या रिफाइंड की बोतल, पेपर टॉवल, किचन का कपड़ा जैसी चीजें काम करते-करते चूल्हे के पास ही पहुंच जाती हैं। लेकिन गैस की लौ के आसपास हर चीज रखना सही नहीं है। थोड़ी सी लापरवाही से आग पकड़ने जैसी समस्या हो सकती हैं। कुछ सामान गर्मी या खुली लौ के संपर्क में आकर परेशानी पैदा कर सकता है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि गैस स्टोव के आसपास क्या रखा जा सकता है और किन चीजों को तुरंत दूसरी जगह शिफ्ट कर देना चाहिए।

गैस स्टोव के पास रख सकते हैं ये चीजें

स्टील की करछी और चिमटा

खाना बनाते समय बार-बार काम आने वाली स्टील की करछी, चिमटा या पलटा गैस के पास रखा जा सकता है। इन्हें किसी स्टैंड में रखें ताकि वे बर्नर या लौ के पास न आएं।

स्टील का चम्मच स्टैंड

चम्मच रखने के लिए स्टील का स्टैंड गैस के पास सुविधाजनक हो सकता है। ध्यान रखें कि स्टैंड को बर्नर से चिपाकर न रखें और उसमें रखे चम्मच लौ के संपर्क में न आएं।

ढक्कन रखने का स्टैंड

खाना बनाते समय बर्तन के ढक्कन बार-बार इस्तेमाल होते हैं। इन्हें रखने के लिए स्टैंड गैस के बगल में रखा जा सकता है, लेकिन ऐसी जगह नहीं जहां गर्म बर्नर या लौ से सीधी गर्मी मिले।

गर्म बर्तन रखने के लिए ट्रिवेट स्टैंड

अगर किचन में जगह हो तो गर्म बर्तन रखने के लिए ऐसा स्टैंड इस्तेमाल किया जा सकता है जो गर्मी के लिए सही हो। लेकिन इसे भी लौ से पर्याप्त दूरी पर रखें।

जरूरत के नॉन-कम्बस्टिबल कुकिंग टूल्स

स्टील जैसे धातु के कुछ जरूरी कुकिंग टूल्स गैस के आसपास रखे जा सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि वे बर्नर या लौ के संपर्क में न आएं।

ध्यान रखें कोई भी सामान बर्नर से सटाकर न रखें। गैस के आसपास की जगह हमेशा खुली और व्यवस्थित रखना बेहतर है।

गैस के पास ये चीजें तुरंत हटा दें

कपड़ा और किचन टॉवल

कई लोग गैस के ठीक बगल में हाथ पोंछने का कपड़ा या किचन टॉवल रख देते हैं। इसे आदत न बनाएं। खुली लौ के पास कपड़ा आग पकड़ सकता है।

पेपर टॉवल और अखबार

पेपर टॉवल, अखबार या दूसरे कागज गैस के आसपास न रखें। खाना बनाते समय गर्मी या लौ के संपर्क में आने पर ये आग पकड़ सकते हैं।

प्लास्टिक के डिब्बे और पॉलीथिन

प्लास्टिक के कंटेनर, पाउच या पॉलीथिन को गैस स्टोव से दूर रखें। IndianOil की LPG सुरक्षा गाइडलाइन भी प्लास्टिक की चीजों को गैस स्टोव से दूर रखने की सलाह देती है।

पैकेजिंग और कागज के पैकेट

मैदा, आटा, मसाले या दूसरी चीजों के खाली पैकेट को गैस के पास जमा करके न रखें। ऐसी ज्वलनशील चीजें कुकिंग एरिया में अव्यवस्था भी बढ़ाती हैं और लौ के पास रखना ठीक नहीं है।

लकड़ी के चम्मच और स्पैटुला

लकड़ी के कुकिंग टूल्स को बर्नर के ठीक पास रखने से बचें। इस्तेमाल के बाद इन्हें ऐसे स्टैंड या जगह पर रखें जहां लौ और तेज गर्मी सीधे न पहुंचे।

ऐसे सामान का ढेर जो बर्नर तक पहुंचने में रुकावट बने

गैस के आसपास बहुत सारे डिब्बे, बोतलें और बर्तन जमा करने से बचें। इससे सफाई मुश्किल होती है और खाना बनाते समय बर्नर, बर्तन और आसपास की जगह संभालना भी मुश्किल हो सकता है। कुकिंग एरिया को साफ और खुला रखना बेहतर है।

तेल और मसालों का क्या करें?

तेल, घी और मसालों की जरूरत खाना बनाते समय पड़ती है, इसलिए इन्हें इस्तेमाल की जगह से बहुत दूर रखना संभव नहीं है। लेकिन तेल की बोतल को बर्नर के पास न रखें। मसालों के डिब्बों को भी इस तरह रखें कि वे बर्नर, आग की गर्मी या लौ के संपर्क में न आएं।