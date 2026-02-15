रसोई में लगा एग्जॉस्ट फैन खाना बनाते समय धुएं, तेल और मसालों की भाप के कारण जल्दी गंदा हो जाता है। इस पर चिपचिपी और काली मैल की परत जम जाती है, जिससे यह देखने में खराब लगने लगता है। अगर आपके किचन के एग्जॉस्ट फैन पर भी ऐसी जिद्दी गंदगी जमा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ आसान घरेलू उपाय अपनाकर आप इसे आसानी से साफ कर सकते हैं।

डिशवॉश लिक्विड और गर्म पानी से करें क्लीन

एग्जॉस्ट फैन पर जमी काली चिकनाई हटाने के लिए डिशवॉश लिक्विड और गर्म पानी काफी असरदार होता है। एक बर्तन में गर्म पानी लें और उसमें थोड़ा सा लिक्विड साबुन मिला दें। अब कपड़े या स्पंज को इस घोल में डुबोकर पंखों को अच्छी तरह पोंछें। कुछ ही मिनटों में जमा गंदगी ढीली होकर साफ हो जाएगी।

बेकिंग सोडा और नींबू का करें उपयोग

बेकिंग सोडा और नींबू भी जिद्दी दाग हटाने में मददगार हैं। एक कटोरी में बेकिंग सोडा लेकर उसमें नींबू का रस मिलाकर पेस्ट तैयार करें। इस पेस्ट को पंखों पर लगाकर 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें। बाद में गीले कपड़े से पोंछ लें। इससे पुराने दाग भी हल्के पड़ जाते हैं और फैन चमकने लगता है।

सिरका से करें क्लीन

सिरका एक नेचुरल क्लीनर की तरह काम करता है। इसे स्प्रे बोतल में भरकर पंखों पर छिड़कें और कुछ देर के लिए छोड़ दें। फिर माइक्रोफाइबर कपड़े से अच्छी तरह पोंछ लें। इससे चिकनाई और गंदगी आसानी से हट जाती है।