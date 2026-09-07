शादी के दिन हर लड़की चाहती है उसका चेहरा बिना ज्यादा मेकअप के भी फ्रेश, हेल्दी और ग्लोइंग नजर आए। अगर आपकी भी शादी नवंबर या दिसंबर में होने वाली है और आप अभी से अपनी स्किन को लेकर सीरियस हैं, तो अपनी डाइट में एक ड्रिंक शामिल कर सकती हैं।

सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने भी अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में ब्राइडल ग्लो के लिए इस ड्रिंक को रूटीन में शामिल करने की सलाह दी है। किस चीज से तैयार होता है यह खास ड्रिंक और क्या है इसे बनाने का तरीका आइए जानें।

इस ड्रिंक को किशमिश और केसर से तैयार किया जाता है। अच्छी बात यह है कि इस ड्रिंक को तैयार करने के लिए न तो बहुत सारी सामग्री चाहिए और न ही ज्यादा मेहनत। इसे आप रात में तैयार करके सुबह आसानी से पी सकती हैं। इसके लिए आपको 5 से 7 काली किशमिश, 1 गिलास पानी और केसर के कुछ रेशे चाहिए।

इस तरह बनाएं

सबसे पहले किशमिश को अच्छी तरह धोकर एक गिलास पानी में रातभर भिगो दें। सुबह इस पानी में केसर के कुछ रेशे डालें और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, ताकि केसर अपना रंग और स्वाद पानी में छोड़ सके। अब भीगी हुई किशमिश को पानी से निकालकर खा लें और केसर वाला पानी पी लें। न्यूट्रिशनिस्ट की बताई इस रूटीन को सुबह खाली पेट फॉलो करने की सलाह दी गई है। श्वेता शाह ने इसके साथ सुबह एक चम्मच घी गुनगुने पानी के साथ लेने की बात भी कही है।

ब्राइडल ग्लो के लिए क्यों चर्चा में है किशमिश-केसर का पानी?

किशमिश सिर्फ मीठा स्वाद देने वाला ड्राई फ्रूट नहीं है। इसमें प्राकृतिक शुगर के साथ कई पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। दूसरी ओर, केसर का इस्तेमाल लंबे समय से खाने-पीने में किया जाता रहा है और इसमें पौधों से मिलने वाले कई बायोएक्टिव कंपाउंड मौजूद होते हैं।

ऐसे में किशमिश और केसर को डाइट का हिस्सा बनाना आपकी ओवरऑल न्यूट्रिशन में योगदान दे सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ इस पानी को पीने से कुछ ही दिनों में चेहरे पर जादुई चमक आ जाएगी। स्किन का ग्लो आपकी डाइट, नींद, हाइड्रेशन, तनाव और स्किन केयर समेत कई चीजों पर निर्भर करता है।

शादी से पहले सिर्फ ड्रिंक नहीं, इन चीजों पर भी दें ध्यान

ब्राइडल ग्लो के लिए किसी एक ड्रिंक या घरेलू नुस्खे पर निर्भर रहने के बजाय अपनी पूरी लाइफस्टाइल पर ध्यान देना ज्यादा फायदेमंद है।

पर्याप्त पानी पिएं: शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी लेते रहें।

डाइट में रंग-बिरंगे फल-सब्जियां शामिल करें: मौसमी फल और हरी सब्जियां आपकी डाइट को जरूरी पोषक तत्वों से भरने में मदद कर सकती हैं।

जंक और बहुत ज्यादा तला-भुना कम करें: शादी से पहले खानपान को जितना संतुलित रखेंगे, उतना ही बेहतर रहेगा।

स्किन को साफ रखें: अपनी स्किन टाइप के मुताबिक क्लेंजर और मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल करें।

सनस्क्रीन को न भूलें: घर से बाहर निकलते समय चेहरे और खुले हिस्सों पर सनस्क्रीन लगाना जरूरी है।

शादी से ठीक पहले एक्सपेरिमेंट न करें: शादी के कुछ दिन पहले कोई नया फेस पैक, एक्टिव या स्किनकेयर प्रोडक्ट ट्राई करने से बचें। इससे त्वचा पर जलन या एलर्जी जैसी समस्या हो सकती है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य जागरूकता के लिए है। किशमिश-केसर पानी को ब्राइडल ग्लो का निश्चित इलाज न मानें। किसी भी डाइट या हेल्थ रूटीन में बदलाव करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लें।