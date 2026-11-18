बच्चों को एक जगह पढ़ने के लिए बैठाना कई बार काफी मुश्किल हो जाता है। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं, जिनका पढ़ने का ही मन नहीं करता है। जब भी पढ़ाई के लिए बोलो तो वह तरह-तरह के बहाने बनाने लगते हैं। अक्सर लोग पढ़ने के लिए अलग कमरे और टेबल का इस्तेमाल करते हैं। कई बार स्टडी रूम की खराब सजावट और अव्यवस्थित चीजें भी पढ़ाई पर असर डालती हैं। अगर कमरा व्यवस्थित हो और स्टडी टेबल बेहतर तरीके से सजा हो, पढ़ने का एक माहौल बनता है।

अगर आप भी बच्चों के कमरे और स्टडी टेबल को इस तरह सजाना चाहते हैं, जिससे पढ़ने-लिखने का मन करे और उन्हें पढ़ाई बोझिल न लगे तो यहां से सजावट के कुछ आइडिया ले सकते हैं।

साफ और व्यवस्थित रखें

सबसे जरूरी है कि बच्चों की स्टडी टेबल को साफ और व्यवस्थित रखना। टेबल पर जरूरत से ज्यादा किताबें, खिलौने, कागज और स्टेशनरी रखने से जगह भरी हुई नजर आती है। इससे बच्चे का ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है। ऐसे में कोशिश करें कि टेबल पर केवल वही किताबें और सामान रखें, जिनकी जरूरत उस समय पढ़ाई के लिए हो। बाकी चीजों को शेल्फ या रैक में रखें।

रंग-बिरंगे पेन स्टैंड और ऑर्गेनाइजर

बच्चों को रंग-बिरंगी चीजें खूब पसंद होती हैं। उनकी स्टडी टेबल पर अलग-अलग रंगों के पेन, पेंसिल, स्केच पेन और दूसरी स्टेशनरी की चीजें रखने के लिए आकर्षक ऑर्गेनाइजर रख सकते हैं।

मोटिवेशनल कोट्स और चार्ट

बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीकों में से एक उनकी स्टडी टेबल के सामने की दीवार पर प्रेरणादायक विचार और छोटे-छोटे चार्ट लगाना। इसके अलावा दीवार पर हिंदी और अंग्रेजी के अक्षर, गणित के पहाड़े, विज्ञान से जुड़े रोचक तथ्य और विश्व का नक्शा भी लगा सकते हैं। इससे बच्चों को पढ़ाई के साथ नई चीजें सीखने का मौका मिलता है।

बच्चों की पसंद के अनुसार करें सजावट

स्टडी टेबल को सजाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने बच्चे की पसंद के अनुसार सजावट करें। हर बच्चे की पसंद अलग-अलग होती है। किसी को कार्टून पसंद होता है, तो कोई स्पोर्ट्स, पेंटिंग या अंतरिक्ष से जुड़ी चीजों में रुचि रखता है। ऐसे में उसकी स्टडी टेबल को उसकी पसंद के अनुसार सजाएं।

स्पेस थीम की सजावट

बच्चे अंतरिक्ष से जुड़ी चीजों को जानने के लिए अक्सर उत्साहित रहते हैं। आप उनकी स्टडी टेबल को चांद, तारे, ग्रह और रॉकेट जैसी चीजों से स्पेस थीम दे सकते हैं। टेबल के पीछे वाली दीवार पर चांद और तारों के स्टिकर्स लगाएं। छोटे रॉकेट और एस्ट्रोनॉट के खिलौने टेबल के एक कोने में रख सकते हैं।

पिंक क्लाउड थीम

छोटी बच्चियों को अक्सर पिंक रंग खूब पसंद आता है। आप अपनी बेटी की स्टडी टेबल को पिंक क्लाउड थीम से सजा सकते हैं। दीवार पर बादलों के आकार के कटआउट लगाएं और टेबल पर पिंक पेन स्टैंड, पेंसिल बॉक्स और छोटी डायरी रखें। फूलों के आकार वाली छोटी लाइट या टेबल लैंप से सजावट को पूरा करें। इसके साथ कुर्सी पर सॉफ्ट पिंक कुशन भी रख सकते हैं।

नोबिता थीम

ज्यादातर बच्चों को डोरेमोन और नोबिता के कार्टून खूब पसंद आता है। आप उनकी स्टडी टेबल को नोबिता थीम से सजा सकते हैं। टेबल के पीछे नोबिता और डोरेमोन का पोस्टर लगा सकते हैं। इसके अलावा आप डोरेमोन प्रिंटेड नोटबुक, पेंसिल बॉक्स और पेन स्टैंड रख सकते हैं। दीवार पर भी डोरेमोन का एक बड़ा पोस्टर लगा सकते हैं।

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