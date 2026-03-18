देखने में गहरे हरे रंग की यह सब्जी काफी हद तक खीरे जैसी लगती है। वहीं ताल्लुक यह कद्दू के परिवार (Cucurbitaceae – कुकुरबिटेसी) से रखती है। यह पौष्टिक होती है। इस विदेशी हरी सब्जी को घरों में बनाया तो जाता है लेकिन इसके बारे में बहुत सारी चीजें लोगों को पता ही नहीं होती हैं। हल्की नरम और बेलनाकार (cylindrical) यह सब्जी आपने भी कई बार खायी होगी। कच्चा, पकाकर या ग्रिल करके सलाद और सब्जियों के रूप में इसका सेवन किया जा सकता है। क्या पहचान पाए यहां किसकी बात हो रही है और इससे क्या-क्या बनाया जा सकता है, आइए जानें इसके बारे में।

जानें क्या है सब्जी का नाम

यहां हम बात कर रहे हैं जुकिनी (Zucchini) की। जुकिनी का वैज्ञानिक नाम क्यूकरबिटा पेपो (Cucurbita Pepo) है। इसे कोर्टगेट (Courgette) के नाम से भी जानते हैं। ज़ुकिनी एक प्रकार की ग्रीष्मकालीन सब्जी है।

क्या होता है इस सब्जी में खास

पोषण से भरपूर इस सब्जी में विटामिन ए, सी, के, विटामिन बी 6, फाइबर, पोटैशियम, प्रोटीन, हेल्दी फैट, कार्बोहाइड्रैट, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कॉपर, फॉस्फोरस, थियामिन, आयरन, जिंक, कैल्शियम पाया जाता है। इसके साथ ही कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। यह सेहत के लिए फायदेमंद होती है। ज़ुकिनी कम कैलोरी और उच्च फाइबर वाला खाद्य पदार्थ है।

जुकिनी कैसे खाएं | Zucchini recipes in hindi

सब्जी: जुकिनी की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले इसे काट लें। फिर किसी पैन या कड़ाही में जीरा, प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालें। इन्हें भून लें। इसके बाद टमाटर की प्यूरी डालें। इसे भी भूने और फिर हल्दी, धनिया और लाल मिर्च पाउडर मिलाएं। इसके बाद नमक डालें। अच्छी तरह से भूनकर सब्जी को तैयार करें।

रायता: जुकिना से आप रायता भी बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए जुकिनी को कद्दूकस करें। इसे दही मे मिलाएं। पैन में थोड़ा सा तेल गरम करें। फिर सरसों के बीज, करी पत्ता और फिर लच्छेदार प्याज काटकर डालें। भुनने के बाद रायते को तड़का लगाएं।

भाजी: जुकिनी से आप भाजी बना सकते हैं। इसके लिए सब्जी को गोल-गोल काट लें। फिर पैन में थोड़ा सा बटर और लहसुन का पेस्ट डालें। इसके बाद नमक और काली मिर्च कूटकर डालें। अच्छ से भून लें।

जुकिनी क्विनोआ ओट्स पकोड़े: जुकिनी से आप पकोड़े भी बना सकते हैं। इसके लिए जुकिनी को कद्दूकस करें। फिर ओट्स क्विनोआ सबको मिला लें। इसमें हल्दी, धनिया, हरी मिर्च और फिर बाकी मसाले मिला लें। नमक मिलाएं और धनिया पत्ती मिलाकर पकोड़े का बैटर तैयार करें। फिर इसे तल लें। अब ऊपर से चाट मसाला छिड़कर खाएं।