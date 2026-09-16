मीठा खाने के शौकीन हैं, लेकिन चीनी से बनी मिठाई खाने से कतराते हैं? तो इस बार खजूर-मेवा और गोंद से बनी बर्फी ट्राई कर सकते हैं। इसमें अलग से बिल्कुल भी चीनी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। खजूर से ही बर्फी में अच्छी मिठास आ जाती है। स्वाद में लाजवाब यह बर्फी मेवों की वजह से और भी पौष्टिक बन जाती है। इसे घर पर बनाना भी काफी आसान है। तो चलिए जानते हैं खजूर-मेवा-गोंद की इस स्वादिष्ट बर्फी को बनाने का आसान तरीका।

बनाने के लिए जरूरी चीजें

बीजरहित खजूर – 500 ग्राम

गोंद – 75 ग्राम

बादाम – 75 ग्राम

काजू – 75 ग्राम

अखरोट – 50 ग्राम

मखाने – 50 ग्राम

देसी घी – करीब 5-6 बड़े चम्मच

नारियल का बुरादा – 2 बड़े चम्मच (वैकल्पिक)

इलायची पाउडर – ½ छोटा चम्मच

जायफल पाउडर – 1 चुटकी (वैकल्पिक)

अब जानें बनाने का तरीका

सबसे पहले मेवे भूनें

बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले आपको बादाम, काजू, अखरोट और मखानों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेना है। फिर कड़ाही में 1-2 चम्मच घी डालें। इन्हें धीमी आंच पर हल्का सुनहरा और खुशबूदार होने तक भूनें। इसके बाद इन्हें एक प्लेट में निकाल लें।

गोंद को अच्छी तरह फूलाएं

उसी कड़ाही में थोड़ा घी डालें और गोंद को छोटे बैच में धीमी-मध्यम आंच पर तलें। गोंद फूलकर हल्का और कुरकुरा हो जाए तो तुरंत निकाल लें। ठंडा होने पर इसे हाथ या बेलन की मदद से मोटा-मोटा कूट लें। इस बात का ध्यान रखें कि इसे बिल्कुल पाउडर न बनाएं। थोड़े कुरकुरे टुकड़े बर्फी का स्वाद बढ़ाते हैं।

खजूर तैयार करें

खजूर में बीज हैं तो निकाल दें और छोटे टुकड़ों में काट लें। अगर खजूर बहुत सख्त है, तो उसे थोड़ी देर हल्के गर्म पानी में भिगोकर अच्छी तरह सुखा लें। बहुत ज्यादा पानी न रहने दें।

खजूर को घी में पकाएं

कड़ाही में 2-3 चम्मच घी डालकर कटे हुए खजूर डालें। धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए पकाएं। कुछ मिनट में खजूर नरम होकर एक साथ चिपकने लगेगा और उसका मिश्रण गाढ़ा होने लगेगा। इस स्टेज पर आंच धीमी ही रखें।

मेवे और गोंद मिलाएं

अब भुने हुए मेवे, कुटा हुआ गोंद और नारियल का बुरादा डालें। इलायची और चाहें तो एक चुटकी जायफल भी डाल दें। सब कुछ अच्छी तरह मिलाते हुए 2-3 मिनट पकाएं, ताकि खजूर मेवे और गोंद को अच्छी तरह बांध ले।

बर्फी जमाएं

एक थाली या ट्रे में हल्का घी लगाएं। गर्म मिश्रण को इसमें डालकर चम्मच या बेलन से दबाते हुए एकसार कर दें। ऊपर से चाहें तो कुछ कटे हुए बादाम-काजू डालकर हल्का दबा दें।

टुकड़ों में काटें

मिश्रण को पूरी तरह ठंडा होने से पहले चाकू से मनचाहे आकार में निशान लगा दें। पूरी तरह सेट होने के बाद इन्हीं निशानों पर काटकर बर्फी के टुकड़े निकाल लें।