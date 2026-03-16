बालों को स्ट्रेट, सॉफ्ट, शाइनी और डैमेज फ्री बनाने के लिए महिलाएं बालों में केराटिन ट्रीटमेंट करवाती हैं। इससे फ्रिजी और बेजान बालों को मैनेजबल बनाने में मदद मिलती है। यह बालों को प्राकृतिक रूप से प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है। हालांकि यह ट्रीटमेंट किसी प्रोफशल एक्सपर्ट से न कराया जाए तो बालों को नुकसान भी हो सकता है।

केराटिन ट्रीटमेंट कराने के बाद इसके परिणाम को लंबे समय तक बनाए रखने और बालों को हेल्दी बनाए रखने के लिए आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। Keratin कराने के बाद कब धोएं बाल और कैसे करें केयर? आइए जानें इसके बारे में।

केराटिन ट्रीटमेंट के बाद बाल कब धोएं?

केराटिन ट्रीटमेंट करवाने के बाद बाल धोने की जल्दी न करें। कम से कम आपको 72 घंटे बाद ही हेयर वॉश करना चाहिए। इसके लिए आप अपने हेयर सैलून के एक्सपर्ट से परामर्श भी करना चाहिए। बाल धोने से इसलिए मना किया जाता है क्योंकि पानी कोराटिन को कमजोर कर सकता है। इसलिए कोशिश करें कि पसीना या किसी भी वजह से बाल गीले न हों।

केराटिन ट्रीटमेंट के बाद कैसे करें बालों की केयर?

केराटिन ट्रीटमेंट के बाद आपको कम से कम 3 से 4 दिन बालों को बाधना नहीं चाहिए। यानी बालों में रबर बैंड, हेयर बैंड, क्लिप कुछ भी न लगाएं। ऐसा करने से बालों में क्रीज आ सकते हैं। सोते समय आपको सिल्क पिलो कवर का इस्तेमाल करना चाहिए। ताकि बाल ज्यादा न रगड़े।

केराटिन ट्रीटमेंट के बाद कौन सा शैंपू यूज करें?

केराटिन ट्रीटमेंट कराने के बाद सल्फेट-फ्री शैम्पू ही इस्तेमाल करें। सल्फेट, पैराबेन और सोडियम युक्त प्रोडक्ट्स केराटिन की कोटिंग को जल्दी कम कर सकते हैं। इसलिए इन्हें यूज न करें। इससे बालों में रफनेस आ सकती है। सल्फेट-फ्री प्रोडक्ट्स बालों की नमी को बरकरार रखते हैं।

हीटिंग टूल्स न यूज करें

केराटिन ट्रीटमेंट के बाद आपको बालों को सूखाने के लिए ब्लो ड्रायर का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही स्ट्रेटनर, कर्लिंग आयरन का ज्यादा इस्तेमाल न करें। ऐसा करने से बाल कमजोर हो सकते हैं। अगर जरूरत पड़े तो हीट प्रोटेक्टेट स्प्रे जरूर लगाएं।

Disclaimer: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। यह जानकारी पेशेवर चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए एक्सपर्ट से जरूर परामर्श करें।