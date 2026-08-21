Kerala Mein Ghumne ki Jagah: मन को शांत करने और रोजाना की भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ देर ब्रेक लेने के लिए अक्सर हम ऐसी जगहों को चुनना पसंद करते हैं, जो प्रकृति के करीब हों। इसके लिए दक्षिण भारत बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यहां का खूबसूरत और शांत राज्य केरल ट्रैवलर्स की लिस्ट में जरूर शामिल रहता है। बैकवॉटर ही नहीं, बल्कि यहां स्थित हिल स्टेशन भी दुनियाभर में प्रसिद्ध है। भीड़भाड़ से दूर शांति और सुकून के बीच समय बिताने के लिए अक्सर लोग यहां घूमने का प्लान करते हैं। अगर आप इस बार केरल ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो यहां मौजूद कुछ जगहों को अपनी बकेट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं।

केरल में कुछ ऐसी जगहें हैं, जहां की खूबसूरती और शानदार नजारे मन को सुकून दे सकते हैं। यहां पर परिवार, दोस्तों या पार्टनर के साथ जा सकते हैं। आइए जानते हैं इन जगहों के बारे में, जहां आप एक यादगार ट्रिप प्लान कर सकते हैं।

मुन्नार

केरल के खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक मुन्नार समुद्र से करीब 1600 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। यहां चारों तरफ हरी-भरी पहाड़ियां, चाय के बागान और सुहावना मौसम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। मानसून के दौरान यहां पर हरियाली की चादर ओढ़े मैदान काफी सुंदर लगते हैं।

वर्कला बीच

केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित खूबसूरत वर्कला बीच घूमने की शानदार जगह है। यहां पर आप सूर्यास्त और सूर्योदय का शानदार नजारा देख सकते हैं। ऊंची चट्टानों और समुद्र के आकर्षक नजारे इस जगह को और खूबसूरत बनाते हैं।

अलेप्पी बैकवाटर

प्रकृति की खूबसूरती को करीब से महसूस करना चाहते हैं, तो अलेप्पी बैकवाटर एक बेहतरीन जगह साबित होगी। इस जगह को पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। यहां की शांत नहरें, झीलें और पारंपरिक हाउसबोट दुनियाभर में प्रसिद्ध है। यहां पर अक्टूबर से मार्च के बीच घूमने का प्लान कर सकते हैं। इस दौरान यहां का मौसम बहुत ही सुहावना रहता है।

फोर्ट कोच्ची

केरल के कोच्ची शहर का खूबसूरत और ऐतिहासिक इलाका फोर्ट कोच्ची समुद्र के किनारे बसी अपनी औपनिवैशिक इमारतों, शांत गलियों, कैफे और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहां पर आपको चाइनीज फिशिंग नेट, औपनिवैशिक आर्किटेक्चर और आर्ट कैफे देखने को मिलेंगे।

अथिरापल्ली फॉल्स

केरल के त्रिशूर जिले में चलाकुडी नदी पर स्थित अथिरापल्ली फॉल्स को दक्षिण का नियाग्रा भी कहा जाता है। यह केरल का सबसे बड़ा झरना है, जो पश्चिमी घाट के जंगलों के बीच ऊंचाइयों से गिरता है। इसे देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं।

केरल गांव

गांव की शांत और खूबसूरत जिदंगी को करीब से महसूस करने के लिए यहां आ सकते हैं। प्राकृतिक सुंदरता, हरियाली और अनोखी संस्कृति यहां की पहचान है। यहां आपको शहर और गांव का मिला-जुला रूप देखने को मिल सकता है। परिवार के साथ सुकून भरा समय बिताने के लिए यह जगह काफी शानदार रहेगी।