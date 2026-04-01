Beetroot Thoran Recipe: चुकंदर से अक्सर लोग सलाद, रायता या कबाब बनाकर खाते हैं। बच्चों को तो चुकंदर खिलाना बड़ी टेड़ी खीर है, क्योंकि उन्हें इसका स्वाद पसंद नहीं आता है। यह कितना फायदेमंद है यह सभी को पता है। अगर आपने केरल के व्यंजनों में सद्या थाली का स्वाद चखा है, तो आपने थोरन जरूर खाया होगा। इसका हल्का मीठा-मसालेदार स्वाद बेहद अलग होता है।

दक्षिण भारतीय व्यंजनों में यह काफी लोकप्रिय है। थोरन केरल के पारंपरिक व्यंजनों में से एक है, जिसे कर्नाटक में पोरियल भी कहा जाता है। इसे चावल के साथ साइड डिश के तौर पर सर्व किया जाता है। इसके साथ पराठे भी बहुत अच्छे लगते हैं। फूड व्लॉगर सुधा द्वारा अपने इंस्टाग्राम हैंडल ‘सड्स कुक्स’ पर इसकी रेसिपी शेयर की है। आइए जानें इसे बनाने की विधि और जरूरी सामानों की लिस्ट।

चुकंदर थोरन बनाने की विधि

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

250 ग्राम चुकंदर

1 बड़ा चम्मच तेल

1 छोटा चम्मच सरसों के दाने

1 बड़ा चम्मच कच्ची मूंगफली

1 छोटा चम्मच कटा हुआ लहसुन

1-2 हरी मिर्च (पसंद के अनुसार)

10 करी पत्ते

1-2 बारीक कटे प्याज

1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

स्वादानुसार नमक

1.5-2 छोटे चम्मच सांभर पाउडर (या इसके बजाय लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर का मिश्रण इस्तेमाल करें)

1/4 कप ताजा कसा हुआ नारियल

ताजा हरा धनिया

बनाने की रेसिपी

सबसे पहले चुकंदर को धोकर साफ कर लें। इसे प्रेशर कुकर में 3-4 सीटी आने तक पकाएं। इसके बाद इसे छील लें। फिर चुकंदर को काट लें या कद्दूकस कर लें। इसके बाद आपको एक पैन में तेल गरम करना है। उसमें सरसों के दाने डालें। फिर मूंगफली डालें। इसकी बजाय आप चना दाल या उड़द दाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

अब सरसों के दाने चटकने दें। अब आपको पैन में लहसुन, हरी मिर्च, करी पत्ते और प्याज डालना है। इसे अच्छी तरह से भून लें। इसके बाद हल्दी पाउडर, नमक और सांभर पाउडर डालें। इसे भी भूनें। अब पके हुए चुकंदर मिलाएं। इन्हें भूनें और जरूरत के अनुसार थोड़ा पानी डालें। इसे ढककर 3-5 मिनट तक पकाएं। चुकंदर में मसाले अच्छी तरह मिल न जाएं तब तक इसे पकाएं। आपका चुकंदर थोरन बनकर तैयार है।

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