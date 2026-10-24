केरल के कसावु कपड़ों की पहचान उनके सफेद और हल्के क्रीम रंग के कपड़े हैं और उसके ऊपर बनी खास सुनहरे बॉर्डर (किनारी) से होती है। इन कपड़ों को खासतौर पर ओणम और विशु जैसे त्योहारों, शादियों और पारंपरिक मौकों पर पहना जाता है। इन कपड़ों का जुड़ाव केरल की पारंपरिक बुनाई की विरासत से है। इसके बारे में फैशन कंसल्टेंट, ब्रांड और इमेज स्ट्रैटेजिस्ट और एनआईएफटी की पूर्व छात्रा स्नेहा यादव ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उनके अनुसार केरल के कसावु कपड़े इस बात का बेहतरीन उदाहरण हैं कि कैसे सादे कपड़े और बारीकी से की गई कारीगरी मिलकर एक क्लासिक टेक्सटाइल ट्रेडिशन बनाती है।

कसावु कपड़े या साड़ी के किनारों पर की गई सुनहरे बॉर्डर की सजावट बहुत खास होती है। धागे का चुनाव, बुनाई की तकनीकें और धातु जैसी चमक वाले धागों का इस्तेमाल पारंपरिक कसावु को उसकी चमक और सुंदरता देती है।

केरल के कसावु कपड़े पर सुनहरे बॉर्डर के पीछे की कहानी

स्नेहा यादव के अनुसार कसावु का खास लुक उसके क्रीम या ऑफ व्हाइट कॉटन बेस से आता है। जिसके साथ सुनहरे रंग का बॉर्डर जुड़ा होता है। असल में कसावु शब्द का अर्थ उस सुनहरी जरी से है जो बॉर्डर पर लगी होती है। इससे कपड़े को एक अलग लुक मिलता है। पहले के समय में कसावु को चांदी की उन तारों से बुना जाता था जिन पर सोने की परत चढ़ी होती थी। कपड़े का बॉर्डर बनाने के लिए इन धात्विक तारों को बहुत सावधानी से बुना जाता था। इसके साथ ही पल्लू पर सजावटी डिजाइन बनाए जाते थे।

इस कारीगरी को करने के लिए हथकरघे पर सटीकता और कौशल की आवश्यकता होती थी जहां अंतिम रूप बुनकर की क्षमता पर निर्भरे करता था। पारंपरिक जरी सोने की परत चढ़ी चांदी होती है। आजकल कसावु के कुछ प्रकारों में अन्य धातुओं या सिंथेटिक सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि जरी और उसकी कॉपी के बीच अंदर जानना जरूरी है।

बुनाई की खासियत

कसावु साड़ी की सुंदरता उसकी सादगी में छिपी है। इसका हवादार सूती कपड़ा केरल के मौसम के अनुकूल है। वहीं सुनहरा बॉर्डर इसे एक शानदार लुक देता है, जो देखने में बिल्कुल भड़कीला नहीं लगता। यादव के अनुसार कपड़े के बेस और उसके सुंदर सुनहरी किनारी के बीच का यह बैलेंस कसावु को टाइमलेस बनाता है।

पारंपरिक रूप से कसावु को मुंडू सेट के तौर पर पहना जाता है। जिसमें मुंडू और साड़ी शामिल होती है। इस साड़ी का सुनहरा बॉर्डर सिर्फ सजावट के लिए नहीं है बल्कि यह उत्सव, सांस्कृतिक पहचान और बुनाई की उस परंपरा का प्रतीक है जो पीढ़ियों से चली आ रही है।

कसावु साड़ी का महत्व आज भी उतना ही है जितना पहले होता था। इसे पारंपरिक तरीके से पहना जा सकता है या फिर मॉडर्न ब्लाउज और एक्सेसरीज के साथ स्टाइल किया जा सकता है। साउथ एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि बॉलीवुड एक्ट्रेस को भी आपने कई बार कसावु साड़ी पहनते हुए देखा होगा।