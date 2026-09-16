स्टोरेज वाले बेड बॉक्स का इस्तेमाल लोग अतिरिक्त सामान रखने के लिए करते हैं। इसमें न इस्तेमाल होने वाले कपड़े, कंबल, बर्तन से लेकर अन्य कभी-कभी इस्तेमाल होने वाले सामान रखे जाते हैं। इससे जगह की काफी बचत होती है। यह कमरे को व्यवस्थित रखने का एक बेहतरीन और उपयोगी तरीका है। लेकिन बेड बॉक्स अक्सर लंबे समय तक बंद रहते हैं, जिसमें उसमें धूल, नमी और दुर्गंध जमा हो जाती है। जरूरत पड़ने पर जब बेड बॉक्स खोलते हैं तो उसमें से एक अजीब सी दुर्गंध आती है। कभी-कभी तो वहां खड़ा भी नहीं हुआ जाता।

अगर लंबे समय तक बेड बॉक्स में दुर्गंध बनी रहे तो इसमें रखे गए कपड़े और अन्य सामानों में फफूंद भी लग सकती है। ऐसे में जरूरी है कि इसे समय-समय पर साफ करते रहें। अगर आपके भी बेड बॉक्स से गंदी दुर्गंध आती है तो कुछ आसान तरीकों की मदद से इसे साफ किया जा सकता है। आइए जानते हैं:

सारा सामान निकालें

सबसे पहले बेड बॉक्स से सारे सामान बाहर निकाल लें। बिस्तर, कपड़े या अन्य चीजों को कुछ देर धूप में रखें। इससे उनमें मौजूद नमी और बदबू कम हो जाती है।

इस तरह साफ करें धूल-मिट्टी

अगर आपके पास नोजल वाला वैक्यूम क्लीनर है तो आपका काम आसान हो सकता है। यह बेड बॉक्स के अंदर के तंग कोनों और किनारों को प्रभावी ढंग से साफ कर सकता है। इससे धूल और गंदगी को इधर-उधर फैलाए बिना दुर्गम स्थानों से बारीक धूल और कचरा हटाया जा सकता है। अगर वैक्यूम नहीं है, तो सूखे कपड़े या ब्रश की मदद से धूल को अच्छी तरह साफ कर लें।

बदबू दूर करने का तरीका

बेड बॉक्स से आ रही दुर्गंध को दूर करने के लिए एक बाल्टी में बराबर मात्रा में सफेद सिरका और पानी मिला लें। इस घोल में कपड़ा भिगोकर बेड बॉक्स की अंदरूनी सतह को पोंछें। सिरका बैक्टीरिया और फंगस को कम करने में मदद करता है, जिससे बदबू दूर हो सकती है।

बदबू दूर करने का दूसरा तरीका

बेड बॉक्स से आ रही दुर्गंध को दूर करने के लिए आप बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेड बॉक्स की धूल मिट्टी साफ करने के बाद अंदर थोड़ा बेकिंग सोडा छिड़क दें और 2-3 घंटे के लिए छोड़ दें। बाद में इसे साफ कपड़े या वैक्यूम की मदद से हटा दें। सिरके से सफाई करने के बाद भी आप बेकिंग सोडा छिड़क सकते हैं।

सफाई के बाद कुछ घंटों के लिए बेड बॉक्स को खुला छोड़ दें, ताकि उसमें ताजी हवा जा सके। इस दौरान कमरे की खिड़कियों को खोल दें। धूप और ताजी हवा से सीलन कम होने के साथ-साथ बदबू भी दूर हो सकती है।

लंबे समय तक बदबू से कैसे बचाएं

बेड बॉक्स को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए उसमें कपूर की टिकिया, नीम की सूखी पत्तियां या लैवेंडर पाउडर रख सकते हैं। इससे कीड़े-मकोड़े भी दूर रह सकते हैं और हल्की खुशबू भी बनी रहती है। इसके अलावा जूते या इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ मिलने वाले सिलिका जेल पैकेट को भी बेड बॉक्स में कोनों में रख सकते हैं। ये नमी को सोखने में मदद करते हैं।

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