Gardening Tips: घर पर लगे पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए समय-समय पर उनका गमला बदलना पड़ता है या उन्हें बड़े गमले में ट्रांसफर करना पड़ता है, जिसे रिपॉटिंग (Repotting) कहा जाता है। जब पौधे की जड़ें पूरे गमले में फैल जाती हैं या ड्रेनेज होल से बाहर निकलने लगती हैं, तब उसे बड़े गमले में लगाने की जरूरत पड़ती है। हालांकि कई लोग रिपॉटिंग के दौरान कुछ बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से पौधे की जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है और उसकी ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। अगर आप गमला बदलने के बाद भी पौधे को स्वस्थ और हरा-भरा रखना चाहते हैं, तो कुछ बातों को ध्यान में रख सकते हैं।

किस समय कर सकते हैं रिपॉटिंग

पौधे को नए गमले में रखने के लिए सही समय का चुनाव करना भी जरूरी है। अगर हम बहुत ज्यादा ठंड या गर्मी में रिपॉटिंग करते हैं, तो पौधे को नुकसान पहुंच सकता है। रिपॉटिंग के लिए मानसून का मौसम सबसे अच्छा माना है। इसे अगस्त से अक्टूबर या फरवरी के बाद भी किया जा सकता है।

सही गमले का चुनाव

पौधा लगाने के लिए नया गमला चुनते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। सामान्य तौर पर ऐसा गमला चुनें, जो पुराने गमले की तुलना में थोड़ा बड़ा हो और जिसमें पानी निकालने के लिए ड्रेनेज होल जरूर हो। इससे गमले का अतिरिक्त पानी निकल जाता है और जड़ें सड़ती नहीं हैं।

पौधे को निकालने में बरतें सावधानी

गमला बदलते समय कभी भी पौधे को तने से पकड़कर जोर से न निकालें। अगर पौधा प्लास्टिक के गमले में है, तो पहले गमले के किनारों को हल्के हाथ से दबाएं और थपथपाएं। इससे मिट्टी और जड़ें ढीली हो जाएंगी। इसके बाद पौधे को नीचे से सहारा देते हुए धीरे-धीरे बाहर निकालें।

पौधे को बाहर निकालने के बाद उसकी जड़ों की जांच करें। अगर कोई जड़ सूखी, काली या सड़ी हुई है, तो उसे साफ और तेज कैंची से काट दें। इससे नई और स्वस्थ जड़ें बढ़ने में मदद मिलेगी।

इस तरह लगाएं नए गमले में पौधा

नए गमले के नीचे सबसे पहले ताजी और अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी बिछाएं। इसके बाद पौधे को गमले के बीचों-बीच रखें। जड़ वाले हिस्से को गमले के ऊपरी किनारे से करीब एक इंच नीचे रखें। अब चारों तरफ धीरे-धीरे नई मिट्टी भरें और गमले को हल्के से थपथपाएं, इससे मिट्टी अच्छी तरह बैठ जाएगी।

इन बातों का रखें ध्यान

रिपॉटिंग करने के बाद पौधे की सही देखभाल के लिए समय-समय पर पानी देना जरूरी है, जिससे मिट्टी जड़ों के आसपास अच्छी तरह बैठ जाए। इसके बाद पौधे को कुछ दिनों के लिए ऐसी जगह रखें, जहां सीधी धूप न आती हो। इससे पौधे को नए गमले के अनुसार खुद को ढालने का समय मिलता है और उसकी ग्रोथ बेहतर हो सकती है। थोड़ी सावधानी और सही तरीके की मदद से रिपॉटिंग पौधे की ग्रोथ बेहतर हो सकती है।