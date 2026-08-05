घर को सजाने के लिए आजकल इंडोर प्लांट्स का क्रेज काफी बढ़ गया है। लिविंग रूम, बेडरूम या बालकनी किसी भी जगह को खूबसूरत बनाने के लिए तरह-तरह के पौधे लगाए जाते हैं। कई लोग पौधे से ज्यादा गमले पर ध्यान देते हैं और डिजाइन वाले गमले खरीद लेते हैं। हालांकि स्टाइलिश दिखने वाला गमला पौधे के लिए सही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। खासकर इंडोर प्लांट्स के मामले में सही गमला चुनना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि इन्हें बाहर रखे पौधों की तुलना में पर्याप्त धूप और हवा नहीं मिलती। अगर आप अपने इंडोर प्लांट्स के लिए गमले खरीद रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जिससे पौधे लंबे समय तक स्वस्थ और हरे भरे बने रहें।

गमला चुनते समय रखें इन बातों का ध्यान

ड्रैनेज होल

इंडोर प्लांट्स के लिए गमला चुनते समय सबसे पहले यह देखें कि उसके नीचे ड्रेनेज होल है या नहीं। ड्रेनेज होल अतिरिक्त पानी को बाहर निकलने में मदद करता है। इससे मिट्टी में अतिरिक्त नमी जमा नहीं होती और जड़ों तक हवा का संचार भी बेहतर बना रहता है। अगर लंबे समय तक गमले में पानी जमा रहेगा, तो जड़ें सड़ने लगेंगी और फंगल समस्याओं का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए ऐसा गमला चुनें, जिसमें पानी निकलने की पर्याप्त जगह हो।

साइज

गमला पौधे के साइज के अनुसार चुनना सही होगा। अगर आप बहुत छोटा या बहुत बड़ा गमला चुनते हैं, तो यह पौधे की ग्रोथ को प्रभावित कर सकता है। छोटे गमले में जड़ों को फैलने के लिए जगह नहीं मिल पाती है, वहीं बड़े गमले में मिट्टी लंबे समय तक गीली रह सकती है। इसलिए नया गमला चुनते समय साइज का ध्यान रखें।

मटेरियल

पौधों की देखभाल के लिए सही मटेरियल का गमला भी जरूरी है। बाजार में टेराकोटा (मिट्टी), सिरेमिक और प्लास्टिक के गमले मिलते हैं। गमले का चुनाव करते समय पौधे के अनुसार पानी की जरूरत, घर का वातावरण और देखभाल की सुविधा का भी ध्यान रखते हुए मटेरियल का चुनाव करें। जहां एक तरफ प्लास्टिक का गमला टिकाऊ और हल्का होता है, वहीं दूसरी तरफ मिट्टी का गमला अतिरिक्त नमी को सोखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इंडोर प्लांट्स में ड्रैनेज होल क्यों है जरूरी?

इंडोर प्लांट्स घर के अंदर रखे जाते हैं, जिस वजह से इसमें ड्रेनेज होल का होना जरूरी है। ड्रेनेज होल ज्यादा पानी को बाहर निकाल देता है और जड़ों को सड़ने से भी रोकता है। ड्रेनेज होल न होने पर गमले और मिट्टी में पानी जमा होने लगता है और गीली मिट्टी और नमी की वजह से जड़ें सड़ने लगती हैं। इसकी वजह से पत्तियां मुरझाने लगती हैं और धीरे-धीरे पौधा सूख जाता है। अगर आपके इंडोर प्लांट्स में ड्रेनेज होल नहीं है, तो गमले के नीचे छेद कर दें। ध्यान रखें कि ज्याद बड़े छेद न करें।

पौधे की जड़ों को सुरक्षित रखने का तरीका

अगर इंडोर प्लांट्स में ड्रेनेज होल है, तो उसकी नियमित रूप से जांच करें। अगर होल बंद है, तो उसे साफ कर लें। अगर जड़ें गमले के बाहर निकल रही हैं, तो पौधे को बड़े गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। साथ ही अच्छी ड्रेनेज वाली पॉटिंग मिक्स का इस्तेमाल करें। इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप पौधे की जड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं।