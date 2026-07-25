Monsoon Grocery Tips: कई लोग बारिश के मौसम में एक साथ ज्यादा ग्रोसरी खरीद लेते हैं, ताकि बार-बार बाजार जाने की झंझट से बचा जा सके। लेकिन कई बार मानसून में खाने-पीने की चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं और फिर हमें उन्हें कचरे में फेंकना पड़ता है। कई चीजें ऐसी होती हैं, जो नमी और उमस की वजह से जल्दी खराब होने लगती हैं। अगर कुछ चीजों को सही तरीके से रखा जाए, तो वे लंबे समय तक चल सकती हैं।

अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो मानसून के दौरान अपनी ग्रोसरी लिस्ट में कुछ बदलाव कर सकते हैं। इस विषय पर इंडियन एक्सप्रेस ने न्यूट्रिशनिस्ट अंजू सूद से बात की। उन्होंने बताया कि अगर चीजें जल्दी खराब हो रही हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि बारिश के मौसम में चीजों को खरीदना बंद कर दिया जाए। आपको पता होना चाहिए कि किन चीजों को स्टॉक करके रखा जा सकता है और किन चीजों को कम मात्रा में खरीदना बेहतर होता है। इससे खाने बर्बादी कम होगी और साथ ही फूड पॉइजनिंग और खराब खाने से होने वाली समस्याओं से भी बचा जा सकेगा।

मानसून में कुछ खाने-पीने की चीजें और ताजा फूड आइटम अन्य चीजों की तुलना में ज्यादा समय तक सुरक्षित रह सकती हैं। इन्हें सही तरीके से स्टोर करने पर ये जल्दी खराब नहीं होते और शरीर को पोषण भी मिलता है। आइए न्यूट्रिशनिस्ट अंजू सूद से जानते हैं किन चीजों को लंबे समय तक स्टॉक किया जा सकता है।

मानसून में इन 5 चीजों को कर सकते हैं स्टॉक

ताजा पिसा हुआ आटा

गेहूं के आटे में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो लगातार एनर्जी बनाए रखने में मदद करते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार मानसून के दौरान अगर आप ताजा पिसा हुआ आटा खरीदकर उसे सही तरीके से स्टोर करते हैं, तो ये लंबे समय तक चल सकता है। नमी से बचाए रखने के लिए इसे एयरटाइट कंटेनर में सूखी और ठंडी जगह पर रखें।

दालें और फलियां

मूंग दाल, मसूर दाल और चना दाल प्रोटीन के बेहतरीन सोर्स हैं और आसानी से पच जाते हैं। इस वजह से ये उमस भरे मौसम में बहुत अच्छे रहते हैं। इन्हें स्टोर करने के लिए कांच या स्टील का एयरटाइट कंटेनर इस्तेमाल करें। दालों को कीड़ों से बचाने के लिए इनमें नीम की पत्तियां और तेज पत्ता डाल सकते हैं।

खड़े मसाले

हल्दी, अजवाइन, काली मिर्च और अदरक खाने में एक अलग फ्लेवर लाते हैं। मानसून के दौरान खड़े मसालों को किचन में स्टोर करके रखा जा सकता है। इनमें एंटी-माइक्रोबियल, एंटी-इंफ्लेमेटरी और पाचन में मदद करने वाले गुण होते हैं।

नट्स और सीड्स

बादाम, अखरोट, कद्दू के बीज और अलसी के बीजों में हेल्दी फैट, प्रोटीन और जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। नमी वाले मौसम में ये खराब हो सकते हैं, इसलिए इन्हें स्टोर करने के लिए एयरटाइट डिब्बों का इस्तेमाल करें। अगर आप ज्यादा मात्रा में खरीद रहे हैं, तो इन्हें फ्रिज में रख सकते हैं।

फर्मेंटेड फूड

दही, छाछ और अन्य फर्मेंटेड फूड्स गट हेल्थ के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। ताजा दही, घर की बनी छाछ और दूसरे फर्मेंटेड फूड इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। इन्हें ताजा खाएं और खराब होने से बचाने के लिए तुरंत फ्रिज में रखें।

इन 5 चीजों को स्टोर करने से बचें

बारिश के मौसम में हर चीज को बड़ी मात्रा में जमा नहीं रखना चाहिए। कुछ चीजें जल्दी खराब हो सकती हैं, इसलिए आप उतनी ही चीजें खरीदें जिनका इस्तेमाल कुछ दिनों में किया जा सके। आइए जानते हैं किन चीजों को स्टॉक करके नहीं रखना चाहिए।

हरी पत्तेदार सब्जियां

मानसून के समय ज्यादा नमी की वजह से हरी पत्तेदार सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं। इसलिए इन्हें उतनी ही मात्रा में खरीदें जितना इस्तेमाल करना हो। इन्हें एक या दो दिन के अंदर खत्म कर दें और बनाने से पहले पानी से अच्छी तरह साफ करें।

ब्रेड और बेकरी प्रोडक्ट

मानसून के समय ज्यादा नमी की वजह से ब्रेड और बेकरी का सामान जल्दी खराब हो जाता है। इसलिए इन्हें जरूरत के हिसाब से ही खरीदें और तुरंत इस्तेमाल नहीं करना है, तो फ्रिज में स्टोर करके रखें।

फिश और सीफूड

मानसून में कई मछलियों के ब्रीडिंग (प्रजनन) का समय होता है। ऐसे में उनकी ताजगी और गुणवत्ता की सही पहचान करना मुश्किल हो सकता है। न्यूट्रिशनिस्ट सूद के अनुसार बारिश में मछली को जरूरत से ज्यादा स्टॉक न करें।

मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स

मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स मानसून के दौरान गर्मी और नमी की वजह से जल्दी खराब हो जाते हैं। इसलिए इन्हें स्टॉक करके रखने की बजाय उतना ही खरीदें जितनी जरूरत हो। हर इस्तेमाल के बाद इन्हें फ्रिज में स्टोर करके रखें जिससे ये जल्दी खराब नहीं होंगे।

पैक्ड सलाद और कटे हुए फल

पहले से कटे हुए फल और पैक्ड सलाद जल्दी खराब हो जाते हैं। खासतौर पर मानसून के दौरान इनमें माइक्रोबियल कंटैमिनेशन (कीटाणुओं के संक्रमण) का खतरा ज्यादा होता है। इन्हें स्टोर करके घर पर लंबे समय तक स्टोर करके न रखें। इसके बजाय घर पर इन्हें ताजा बनाना ज्यादा फायदेमंद और सुरक्षित साबित होगा।

न्यूट्रिशनिस्ट सूद के मुताबिक मानसून के दौरान अच्छा पोषण सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आप क्या खाते हैं, बल्कि उसे स्टोर करने का तरीका भी मायने रखता है। सही मात्रा में सामान खरीदना, ताजी चीजें चुनना और स्टोर करने का सही तरीका अपनाना, खाने की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बनाए रखने के साथ-साथ उसके खराब होने और उससे होने वाली बीमारियों के जोखिम को कम करने में भी मदद कर सकता है।