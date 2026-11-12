शादी का दिन हर किसी के लिए खास होता है, लेकिन जब बात किसी चर्चित कपल की हो तो उनके कपड़ों से लेकर ज्वेलरी और शादी की लोकेशन तक हर चीज पर लोगों की नजर रहती है। तमिल म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की सीईओ काव्या मारन भी अपनी शादी को लेकर चर्चा में हैं।

दोनों ने ग्रीस में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शादी की। इस खास मौके पर काव्या डस्टी रोज रंग की खूबसूरत साड़ी में नजर आईं, वहीं अनिरुद्ध ने आइवरी जैकेट के साथ पारंपरिक वेश्टी पहनी। शादी के बाद दोनों का एक और लुक सामने आया, जिसमें कपल का अंदाज बिल्कुल अलग नजर आया। आइए देखते हैं उनकी शादी के खास लुक्स।

ग्रीस में हुई अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन की शादी

तमिल म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन ने ग्रीस में शादी रचाई। यह समारोह बेहद निजी रखा गया था, जिसमें परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों ने शिरकत की। शादी एथेंस के फोर सीजन्स एस्टिर पैलेस होटल में हुई। इस खास मौके पर दोनों ने मशहूर डिजाइनर तरुण तहिलियानी के डिजाइन किए हुए आउटफिट पहने।

डस्टी रोज साड़ी में खूबसूरत लगीं काव्या मारन

दुल्हन के रूप में काव्या मारन का लुक काफी खास रहा। उन्होंने डस्टी रोज यानी हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी। इस साड़ी का डिजाइन थोड़ा अलग और स्कल्प्टेड स्टाइल में था, जो उनके लुक को खास बना रहा था। इसके साथ उन्होंने गले में डायमंड नेकलेस, कानों में इयररिंग्स और हाथों में खूबसूरत ब्रेसलेट पहने। हल्के गुलाबी रंग के आउटफिट के साथ डायमंड ज्वेलरी ने उनके लुक में चार चांद लगा दिए।

आइवरी जैकेट और वेश्टी में दिखे अनिरुद्ध

वहीं, दूल्हे अनिरुद्ध रविचंदर ने भी अपने वेडिंग लुक को खास रखा। उन्होंने आइवरी रंग की एंब्रॉयडरी वाली जैकेट पहनी थी। इसके नीचे पीच रंग की सिल्क शर्ट और साथ में शैंपेन रंग की पारंपरिक वेश्टी पहनी। उनका यह लुक ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्टाइल का अच्छा मेल था।

शादी में शामिल हुए रजनीकांत और एमके स्टालिन

इस शादी में साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता रजनीकांत अपनी पत्नी लता रजनीकांत के साथ पहुंचे। वहीं, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी पत्नी दुर्गा स्टालिन के साथ समारोह में शामिल हुए। शादी में पहुंचे मेहमानों ने भी सादगी के साथ शाही अंदाज को चुना। किसी ने आइवरी वेश्टी पहनी तो कोई सेज ग्रीन और हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में नजर आया। पूरे समारोह की सजावट सफेद और गोल्डन थीम पर रखी गई थी।

शादी के बाद कपल ने बदला अपना लुक

शादी के बाद अनिरुद्ध और काव्या का एक दूसरा लुक भी देखने को मिला। इस बार दोनों ने मैचिंग ब्राउन रंग के बोहो-चिक आउटफिट पहने। काव्या ने फ्रिंज डिटेलिंग वाले एंब्रॉयडरी टॉप के साथ हल्की ट्रांसपेरेंट स्कर्ट पहनी। वहीं, अनिरुद्ध ब्राउन सिल्क शर्ट के ऊपर डिजाइनर जैकेट और डार्क चॉकलेट रंग की पैंट में नजर आए। दोनों का यह लुक उनके वेडिंग आउटफिट से काफी अलग था।

चेन्नई में 21 नवंबर को होगा वेडिंग रिसेप्शन

ग्रीस में शादी के बाद अब इस कपल का वेडिंग रिसेप्शन 21 नवंबर को चेन्नई में होगा। ऐसे में शादी के बाद होने वाले इस समारोह पर भी दोनों के फैंस की नजरें रहेंगी।