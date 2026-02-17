काशी, वाराणसी या फिर बनारस कहें, यह तीनों एक ही नाम है। दुनिया के प्राचीन शहरों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर सनातन धर्म की आत्मा, श्रद्धा और दिव्य ऊर्जा का अद्वितीय संगम है। वाराणसी में गंगा तट के किनारे स्थित यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। काशी को मोक्ष का केंद्र माना जाता है। सदियों से काशी भक्तों, साधुओं और ऋषियों की आस्था का केंद्र रहा है। यह ज्ञान, संस्कृति और धर्म का केंद्र है।

महत्व

काशी को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार काशी भगवान शिव का निवास स्थान है और सृष्टि के अंत में भी यह स्थान नष्ट नहीं होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काशी में देह त्यागने वालों को स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र देते हैं। यह भी मान्यता है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल के नोक पर स्थित है। हर साल लाखों श्रद्धालु वाराणसी महादेव के दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं मंदिर के जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी:

1- खुलने का समय

मंदिर के आधिकारिक वेबसाइट shrikashivishwanath पर दी गई जानकारी के अनुसार मंदिर के खुलने का समय प्रातः काल 2:30 बजे है।

2- मंगला आरती

मंगला आरती का समय सुबह 3:00 से 4:00 बजे तक है। इसके लिए पहले से बुकिंग अनिवार्य है।

टिकट: 500 रुपये प्रति व्यक्ति।

3- सामान्य दर्शन

मंगला आरती के बाद सभी भक्तों के लिए दर्शन का समय सुबह 4 बजे से रात में 11:00 बजे तक होता है। इसमें आरती का समय भी शामिल है।

4- भोग आरती

सुबह 11:30 से दोपहर 12 तक। इसके बाद दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक सामान्य दर्शन कर सकते हैं।

टिकट: 300 रुपये प्रति व्यक्ति।

5- सप्त ऋषि आरती

12 ज्योतिर्लिंगों में से काशी विश्वनाथ एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर सप्त ऋषि आरती की जाती है। इसका समय शाम 7 बजे से 8:30 बजे तक है।

टिकट: 300 रुपये प्रति व्यक्ति।

5- शयन आरती

शयन आरती रात 10:30 बजे शुरू होती है। इसके बाद 11 बजे मंदिर बंद हो जाता है।

सामान्य दर्शन

महादेव के दर्शन के लिए भक्तों की हर समय भीड़ रहती है। ऐसे में मंदिर परिसर के बाहर भक्तों की लंबी कतारें लगी रहती हैं जिसके चलते दर्शन करने में घंटों का समय लग सकता है। हालांकि, इस दौरान सुगम दर्शन के जरिए बिना लाइन का दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए 300 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट है।

रुद्राभिषेक

मंदिर परिसर में रुद्राभिषेक भी करवा सकते हैं। एक शास्त्री के साथ रुद्राभिषेक कराने का चार्ज 450 रुपये है। इसी तरह पांच शास्त्री के साथ 1380 रुपये, 11 शास्त्री के साथ 2600 रुपये, 20 वर्षों के लिए रुद्राभिषेक 25000 रुपये तय किए गए हैं।

व्हीलचेयर सुविधा

मंदिर कॉरिडोर में दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए व्हीलचेयर की सुविधा उपलब्ध है।

प्रतिबंधित वस्तुएं

मंदिर परिसर में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, जूते-चप्पल, बेल्ट, कैमरा, माचिस, नशीली पदार्थ इत्यादि ले जाना वर्जित है। इन सामानों को रखने के मंदिर परिसर में लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही मंदिर के बाहर कई दुकानें हैं जहां पर भी लॉकर की सुविधा उपलब्ध है लेकिन इसके लिए प्रसाद या फिर भोग का सामान लेना पड़ सकता है।

कैसे बुक करें टिकट

काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए मंदिर के ऑनलाइन वेबसाइट https://shrikashivishwanath.org पर जाकर आरती और सुगम दर्शन का टिकट बुक कर सकते हैं। टिकट बुक करने के बाद प्रिंट आउट निकाल लें और साथ में एक आईडी जरूर रखें। क्योंकि, मंदिर परिसर में फोन, लैपटॉप और अन्य टेक्निकल चीजें ले जाना वर्जित है। इसके अलावा आप काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर बने काउंटर से भी टिकट बुक कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं काशी कैसे पहुंचे:

वाराणसी कैसे पहुंचे

एयरपोर्ट: वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैं जहां आप देश के किसी भी हिस्से से आ सकते हैं। दिल्ली, कोलकाता, जयपुर, भोपाल, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई के साथ ही कई अन्तर्राष्ट्रीय फ्लाइट भी उपलब्ध हैं।

रेल मार्ग

वाराणसी आप रेल मार्ग के जरिए भी पहुंच सकते हैं। दिल्ली, जयपुर, पटना, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, मुंबई, भोपाल, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर से लेकर अन्य कई जगहों से ट्रेन के जरिए वाराणसी पहुंच सकते हैं।

बस मार्ग

वाराणसी आप बस के जरिए भी आ सकते हैं। देश के कई बड़े शहरों से वाराणसी के लिए बस उपलब्ध हैं। रेलवे स्टेशन के पास ही रोडवेज बस स्टैंड है जहां से आप बस पकड़ सकते हैं। इसके अलावा कई प्राइवेट बसें भी चलती हैं।

मशहूर घाट

गंगा नदी के तट पर बने घाटों पर बैठकर आप मोक्ष की नगरी में सुकून के कुछ पल बिता सकते हैं। यहां का सबसे प्रमुख घाट दशाश्वमेध घाट है जो गंगा आती के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा मणिकर्णिका, पंचगंगा, अस्सी और हरिश्चंद्र घाट भी काफी प्रसिद्ध हैं। इन्हें मिलाकर पंचतीर्थ कहा जाता है।

नौका विहार

मोक्षदायिनी गंगा नदी में नौका विहार भी कर सकते हैं। इस दौरान नाविक घाटों की रोचक जानकारी भी लोगों से साझा करते हैं।

किराया: सवार के साथ किराया 50-100 रुपये तक और पूरी नाव बुक करने पर 500 से 1000 या फिर इससे भी अधिक किराया हो सकता है।

इनके बिना अधूरी है काशी की यात्रा

काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काल भैरव के दर्शन के बिना काशी की यात्रा अधूरी मानी जाती है।

अन्य मंदिर

काल भैरव मंदिर से थोड़ी दूरी पर स्थित मृत्युंजय महादेव मंदिर है। इस मंदिर में एक कूप भी है जिसमें आठ तरह के जल हैं। हर जल का स्वाद अलग-अलग होता है। इसी मंदिर से थोड़ा आगे चलने पर बड़ा गणेश का मंदिर भी है।

दर्शन के लिए यहां भी जाएं

इसके अलावा आप दुर्ग कुंड में स्थित मां दुर्गा का मंदिर, हनुमान जी का प्राचीन संकट मोचन मंदिर, मीर घाट पर स्थित विशालाक्षी मंदिर का भी दर्शन कर सकते हैं। विशालाक्षी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह सारे मंदिर वाराणसी क्षेत्र में स्थित हैं।

मार्कण्डेय महादेव मंदिर

इसके अलावा वाराणसी से करीब 32 किलोमीटर की दूरी पर चौबेपुर के कैथी में स्थित मार्कण्डेय महादेव मंदिर का दर्शन करने भी जा सकते हैं।

वाराणसी में घूमने के लिए स्थान

वाराणसी में घूमने के लिए सारनाथ जा सकते हैं, जो एक प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। यहीं पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। इसके अलावा तुलसी मानस मंदिर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और रामनगर किला घूमने जा सकते हैं।

विंध्याचल मंदिर

अगर काशी पहली बार जा रहे हैं तो विंध्याचल मंदिर के दर्शन के लिए भी जरूर जाएं। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है जो वाराणसी से 63-70 किलोमीटर दूरी पर मिर्जापुर जिले में स्थित है। यह मंदिर देवी विंध्यवासिनी को समर्पित है।

अदलहाट

मिर्जापुर जिले में ही अदलहाट मंदिर भी स्थित है जहां पर भक्तों की खूब भीड़ रहती है। यहां पर अष्टभुजा देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है।

