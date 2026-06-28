हिमाचल प्रदेश अपने खूबसूरत हिल स्टेशन और प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनियाभर में मशहूर है। यहां पर कई हिल स्टेशन हैं, जो शांत माहौल और अपनी हरियाली के लिए जाने जाते हैं। इन्हीं में से एक कसौली भी है जो देवदार और चीड़ के घने जंगलों, ठंडी हवा, साफ वातावरण और ब्रिटिशकालीन वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, जहां हर साल देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं।

यहां की शांत वादियां, मनमोहक नजारे और आरामदायक माहौल आपके ट्रिप को यादगार बना सकता है। आइए जानते हैं कसौली में कौन-कौन सी खूबसूरत जगहें हैं और जाने का सही समय।

1- मंकी पॉइंट

कसौली का सबसे ऊंचा और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मंकी पॉइंट है। यहां से हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों, सतलुज नदी और आसपास की हरी-भरी वादियों का शानदार नजारा दिखाई देता है। इस जगह को लेकर मान्यता है कि इस स्थान का संबंध भगवान हनुमान से जुड़ा हुआ है। यहां एक प्राचीन हनुमान मंदिर भी स्थित है।

2- सनसेट पॉइंट

कसौली सनसेट के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। यहां से आप शाम के समय डूबते सूरज का मनमोहक दृश्य आपके यादगार पलों में हमेशा के लिए कैद हो सकता है। सूर्यास्त के समय आसमान में बदलते रंग और पहाड़ों के बीच फैलती सुनहरी रोशनी इस जगह को बेहद खास बना देती है।

3- गिल्बर्ट ट्रेल

कसौली में आप पैदल घूमने हुए भी प्रकृति के शानदार नजारों का आनंद उठा सकते हैं। गिल्बर्ट ट्रेल लगभग डेढ़ किलोमीटर लंबा है, जो देवदार के जंगलों और खूबसूरत पहाड़ी दृश्यों से भरपूर है। सुबह या शाम के समय यहां टहल सकते हैं। इस दौरान वातावरण काफी शांत और मनमोहक होता है।

4- मॉल रोड

अगर कसौली जाएं, तो मॉल रोड जरूर जाएं। यहां आप खरीदारी के साथ स्थानीय व्यंजनों का भी लुत्फ उठा सकते हैं। यहां आपको छोटे-छोटे कैफे, स्थानीय हस्तशिल्प, ऊनी कपड़े और स्मृति चिन्ह आसानी से मिल जाएंगे। शाम के समय मॉल रोड पर टहलते हुए पहाड़ों की ठंडी हवा का भी आनंद ले सकते हैं।

5- क्राइस्ट चर्च

कसौली की सबसे पुरानी और ऐतिहासिक इमारतों में से एक ब्रिटिश काल में बना क्राइस्ट चर्च है। यहां पर रंगीन कांच की खिड़कियां और शांत वातावरण पर्यटकों को काफी आकर्षित करते हैं।

जाने का सबसे अच्छा समय

कसौली घूमने के लिए मार्च से जून और सितंबर से नवंबर तक का समय सबसे अच्छा माना जाता है। इस दौरान आरामदायक जूते और हल्के गर्म कपड़े साथ में रखें, क्योंकि मौसम कभी भी बदल सकता है।

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