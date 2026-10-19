Trendy Mangalsutra Designs: पति-पत्नी का रिश्ता बहुत ही खास होता है। शादी के बाद एक दूसरे को स्पेशल फील कराना और प्यार जताना रिश्ते को मजबूत बना सकता है। हालांकि कई बार हम छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे रिश्ते में खटास आ सकती है। अक्सर पत्नियों को यह शिकायत रहती है कि उन्हें पति ने कोई तोहफा नहीं दिया। करवाचौथ आ रहा है, ऐसे में पत्नी को खुश करने के लिए उन्हें मंगलसूत्र गिफ्ट किया जा सकता है। यह पत्नी को खुश करने और उसे स्पेशल फील करवाने के लिए यादगार और प्यारा तोहफा साबित हो सकता है। अगर आप मंगलसूत्र को लेकर कंफ्यूज हैं, तो यहां दिए गए डिजाइन से आइडिया ले सकते हैं।

आजकल ज्यादातर महिलाएं हैवी मंगलसूत्र पहनना पसंद नहीं करती हैं। ऐसे में आप यहां दिए गए लाइटवेट और ट्रेंडी मंगलसूत्र डिजाइन से आइडिया ले सकते हैं। इन्हें किसी भी आउटफिट के साथ पहना जा सकता है। अगर आपका बजट कम है, तो गोल्ड की जगह आप एंटी-टार्निश मंगलसूत्र भी खरीद सकते हैं।

पेंडेंट वाला मंगलसूत्र

स्लीक और मिनिमल लुक के लिए पेंडेंट वाले मंगलसूत्र डिजाइन से आइडिया ले सकते हैं। जिसे रोजाना या त्योहार पर आसानी से कैरी किया जा सकता है। आजकल ज्यादातर महिलाएं हैवी और ट्रेडिशनल मंगलसूत्र की बजाय लाइटवेट और ट्रेंडी डिजाइन को चुनना पसंद कर रही हैं। ऐसे में आप अपनी पत्नी को इस तरह के मंगलसूत्र दे सकते हैं।

रोज गोल्ड मंगलसूत्र डिजाइन

फ्यूजन लुक के लिए रोज गोल्ड डिजाइन वाला मंगलसूत्र चुन सकते हैं। यह दिखने में काफी यूनिक लगता है और पहनने के बाद लुक में चार चांद लगा सकता है। इस तरह के डिजाइन आजकल खूब पसंद किए जा रहे हैं। इसे ट्रेडिशनल ही नहीं बल्कि मॉडर्न आउटफिट के साथ भी पहना जा सकता है।

फ्लोरल और मोर डिजाइन मंगलसूत्र

पत्नी को कुछ खास तोहफा देना चाहते हैं, तो इस तरह के फ्लोरल या मोर डिजाइन वाले मंगलसूत्र गिफ्ट कर सकते हैं। यह करवाचौथ का गिफ्ट पत्नी के लिए बहुत स्पेशल बन जाएगा, जब आप उन्हें यह हल्का और खूबसूरत मंगलसूत्र देंगे। आजकल फ्लोरल ज्वेलरी काफी ट्रेंड में हैं, तो यह उनके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। जिसे किसी भी तरह की आउटफिट के साथ स्टाइल किया जा सकता है।

ब्रेसलेट और लेयर मंगलसूत्र डिजाइन

वर्किंग महिलाओं के लिए ब्रेसलेट मंगलसूत्र बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसे किसी भी मौके पर आसानी से कैरी किया जा सकता है। यह फैशन और परंपरा दोनों का ध्यान रख सकता है। इसके अलावा आप लेयर्ड मंगलसूत्र भी चुन सकते हैं, जो दिखने में काफी आकर्षक लगते हैं। इन्हें किसी भी फंक्शन या खास मौके पर पहना जा सकता है।

शॉर्ट कॉलरबोन मंगलसूत्र

मॉडर्न और ट्रेडिशनल लुक के लिए इस तरह के डिजाइन वाले मंगलसूत्र आजकल ट्रेंड में हैं। इसे डेली वियर, ऑफिस, पार्टी या खास मौकों पर पहना जा सकता है। यह किसी भी तरह की आउटफिट पर आसानी से मैच हो सकता है। अगर आप पत्नी के लिए कुछ अलग लेना चाहते हैं, तो इस डिजाइन के मंगलसूत्र को गिफ्ट कर सकते हैं। इसकी लंबाई कॉलरबोन तक होती है। इसमें आप सिंगल या डबल लेयर मोतियों की चेन वाला डिजाइन भी खरीद सकते हैं।