Bun Hairstyle Ideas: करवाचौथ से पहले ही महिलाएं अपनी आउटफिट और ज्वेलरी खरीद लेती हैं। हालांकि मेकअप से ज्यादा हेयरस्टाइल को लेकर कई बार कंफ्यूजन रहता है। जल्दबाजी में अक्सर समझ नहीं आता कि बालों को कैसे स्टाइल किया जाए। ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ जूड़ा (बन हेयरस्टाइल) लुक को आकर्षक दिखाता है। साड़ी, लहंगा या इंडो वेस्टर्न आउटफिट के साथ इस हेयरस्टाइल को ट्राई किया जा सकता है। खासतौर पर उन महिलाओं के ऊपर जिनके बाल लंबे और घने होते हैं। इससे काम करने में भी परेशानी नहीं होती और लुक भी आकर्षक नजर आता है। अगर आप करवाचौथ पर जूड़ा बनाना चाहती हैं, तो यहां दिए गए अलग-अलग जूड़ा हेयरस्टाइल से आइडिया ले सकती हैं।

ब्रेडेड बन हेयरस्टाइल

अगर आपके बाल लंबे हैं, तो इसे ट्राई किया जा सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बालों का पार्टिशन कर लें। अब दोनों साइड से थोड़े-थोड़े बाल लेकर चोटी बनाएं। अब सभी बालों को मिलाकर पीछे चोटी बनाएं और इससे जूड़ा बना लें। अब इसे सजाने के लिए आप एक्सेसरीज का इस्तेमाल कर सकती हैं। इस तरह के हेयरस्टाइल ट्रेडिशनल ड्रेस पर अच्छे लगते हैं।

मेसी बन विद बैंग्स

अगर आप हैवी साड़ी या लहंगा कैरी कर रही हैं, तो इस तरह का हेयरस्टाइल ट्राई कर सकती हैं। यह सिंपल लुक को आकर्षक और स्टाइलिश बना सकता है। ज्यादातर महिलाएं इस तरह का हेयरस्टाइल शादी या खास मौकों पर करवाती हैं। इंडो वेस्टर्न आउटफिट के साथ भी इस तरह का जूड़ा किया जा सकता है।

स्लीक बन हेयरस्टाइल

क्लासी और एलिगेंट लुक के लिए ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ स्लीक बन हेयरस्टाइल ट्राई किया जा सकता है। इसे बनाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करने होगी। सबसे पहले बालों को अच्छी तरह कंघी करें और बीच में पार्टिशन करें। अब सभी बालों को पीछे अच्छी तरह सिक्योर कर लें। इसे सजाने के लिए जूड़ा पिन या गजरे का इस्तेमाल करें।

फ्लोरल जूड़ा

साड़ी या लहंगा के साथ बन हेयरस्टाइल लुक को आकर्षक और एलिगेंट दिखा सकता है। इसके लिए आप इस फ्लोरल जूड़ा से आइडिया ले सकती हैं। बालों का सिंपल जूड़ा बनाकर इसे फूलों के गजरे से सजाएं। इस तरह के हेयरस्टाइल के साथ हैवी झुमके और ज्वेलरी रॉयल लुक देती है। करवाचौथ पर ट्रेडिशनल लुक को स्पेशल बनाने के लिए इस सिंपल हेयरस्टाइल को चुन सकती हैं।

जूड़ा विद ज्वेलरी

करवाचौथ पर ज्यादातर महिलाएं बालों को खुला रखने की बजाय जूड़ा बनाना पसंद करती हैं। अपने लुक को रॉयल और क्लासी दिखाने के लिए इस हेयरस्टाइल से टिप्स ले सकती हैं। स्लीक बन बनाकर बालों को ज्वेलरी से सजाएं। इसके साथ सिर्फ झुमके भी अच्छे लगेंगे।