करवाचौथ का व्रत बेहद कठिन होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखकर पूजा-पाठ करती हैं। सुबह सूर्योदय से लेकर रात में चांद निकलने तक महिलाएं व्रत करके न केवल पूजा-पाठ करती हैं बल्कि घर के तमाम काम निपटाती हैं। ऐसे में उन्हें एनर्जी की खास जरूरत होती है ताकि उन्हें कमजोरी महसूस न हो। बहुत सारे घरों में करवाचौथ व्रत से पहले सुबह सूर्योदय से पहले सरगी खाने का रिवाज होता है।

ऐसे में आप सरगी में कुछ ऐसी चीजें खा सकती हैं जिससे आपको दिनभर शरीर में ऊर्जा बनाए रखने में मदद मिल सकती हैं। सरगी में क्या खाया जाए, इसका ध्यान रखना जरूरी है। ऐसी चीजें चुनें जिनसे शरीर को ऊर्जा, प्रोटीन और दूसरे जरूरी पोषक तत्व मिल सकें। आइए जानते हैं सरगी में किन चीजों को शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।

सरगी में खाएं दलिया या ओट्स

सरगी में केवल मिठाई या फेनी खाने के बजाय आपको दलिया, ओट्स जैसी चीजें खा सकते हैं। साबुत अनाज और फाइबर से भरपूर भोजन पेट को देर तक भरा रखने में मदद कर सकता है। इससे आपको भूख थोड़ी कम लगेगी। सरगी में आप दूध में बना दलिया, सब्जियों वाला ओट्स खा सकते हैं। इससे शरीर को कार्बोहाइड्रेट के साथ दूसरे पोषक तत्व भी मिलेंगे।

दही या पनीर को करें डाइट में शामिल

सरगी में आप दही या पनीर भी शामिल कर सकते हैं। इनसे शरीर को प्रोटीन मिलता है, जो मांसपेशियों के सामान्य कामकाज और शरीर की मरम्मत के लिए जरूरी है। प्रोटीन वाला भोजन पेट को देर तक भरा रखने में भी मदद कर सकता है।

केला, सेब या पपीता जैसे फल खाएं

सरगी में मौसमी फलों को शामिल करना न भूलें। केला कार्बोहाइड्रेट और पोटैशियम देता है, जबकि सेब और पपीते से फाइबर और दूसरे पोषक तत्व मिलते हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार एक कटोरी कटे हुए फल या एक-दो फल खा सकती हैं।

बादाम, अखरोट और दूसरे मेवे खाएं

सरगी की थाली में थोड़ी मात्रा में बादाम, अखरोट और दूसरे मेवे भी शामिल कर सकती हैं। इनमें हेल्दी फैट, कुछ प्रोटीन, फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। इन्हें खाने से आपको लंबे समय तक एनर्जी मिल सकती है।

सरगी में ले सकते हैं दूध या छाछ

अगर आपको दूध और उससे बने पदार्थ सूट करते हैं, तो सरगी में दूध या छाछ भी शामिल कर सकती हैं। दूध से प्रोटीन और कैल्शियम मिलता है। छाछ शरीर को तरल पदार्थ देने में मदद करती है और कई लोगों के लिए हल्का विकल्प हो सकती है।

पानी और नारियल पानी का भी रखें ध्यान

सरगी में खाने के साथ पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी है। अगर आप निर्जला व्रत रख रही हैं, तो व्रत शुरू होने से पहले पानी पीने का ध्यान रखें। नारियल पानी भी तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट देने का एक विकल्प हो सकता है।

सरगी में इन चीजों को खाने से बचें

सरगी में बहुत ज्यादा नमकीन, तली-भुनी और मसालेदार चीजें खाने से बचना बेहतर है। ज्यादा नमक प्यास बढ़ा सकता है, जबकि बहुत भारी भोजन कुछ लोगों को पेट में भारीपन या एसिडिटी दे सकता है। केवल मिठाइयां या मीठे पेय लेने के बजाय संतुलित भोजन चुनें।