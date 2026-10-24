करवाचौथ 29 अक्टूबर को है। सुहागिन महिलाएं बड़े उत्साह से इसकी तैयारी में जुटी हुई हैं। करवाचौथ पर चांद देखकर व्रत खोला जाता है। ऐसे में पूजा के लिए थाली, लोटा और छलनी की जरूरत होती है। अगर आप इस बार पूजा की थाली बाजार से खरीदने के बजाय घर पर सजाना चाहती हैं तो ये आर्टिकल आपके काम का हो सकता है।

अगर थाली को कुछ अलग और खूबसूरत अंदाज में सजाना चाहती हैं, तो घर पर ही कुछ आसान तरीकों से इसे खास बना सकती हैं। फूलों, मोतियों, रंगीन लेस और गोटे की मदद से साधारण थाली को भी आकर्षक लुक दिया जा सकता है। आइए जानते हैं करवाचौथ की पूजा थाली सजाने के कुछ क्रिएटिव तरीके।

फूलों से सजाएं पूजा की थाली: आप पूजा की थाली को ताजे या आर्टिफिशियल फूलों की पंखुड़ियों और छोटी मालाओं से थाली के किनारों को सजा सकते हैं। यह देखने में बेहद अलग और सुंदर लगेगी।

मोती और लेस का करें इस्तेमाल: थाली के किनारों पर मोतियों वाली लेस या सुनहरी गोटा पट्टी लगाकर इसे पारंपरिक लुक दे सकती हैं। इसमें आप अपनी पसंद के मुताबिक रंग का इस्तेमाल कर सकती हैं। साथ ही छोटे या बड़े मोती जो आपको पसंद हो उससे थाली, लोटा और छलनी सजा सकती हैं।

मोरपंख से बनाएं सुंदर डिजाइन: थाली के बीच में आप अपनी और पति की फोटो लगा सकती हैं। साइड में कांच वाले स्टोन लगाएं। इसके ऊपर या साइड में मोर बनाएं और मोरपंख से सजाएं।

मखमली कपड़े से दें शाही लुक: थाली के आकार के अनुसार लाल या मैरून कपड़ा बिछाकर उस पर सजावटी मोती या लेस लगाएं। आप चाहें तो सौभाग्यवती भव लिखी लेस भी इसमें लगा सकती हैं।

सजावटी चीजों से सजाएं: थाली को आप घुघरूं, लटकन या फिर रंगीन धागों से सजा सकती हैं। थाली को बहुत ज्यादा भरने से बचें, ताकि पूजा की सामग्री आसानी से रखी जा सके।