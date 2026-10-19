करवा चौथ पर महिलाएं सोलह श्रृंगार करके व्रत और पूजा-अर्चना करती हैं। पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत किया जाता है। 2026 में यह व्रत 29 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस पर्व में महिलाएं सूर्योदय से पहले सरगी ग्रहण करके व्रत की शुरुआत करती हैं। करवा चौथ के लिए महिलाएं कई दिन पहले ही कपड़ों, जूलरी और सोलह श्रृंगार की तैयारियां शुरू कर देती हैं। करवा चौथ पर कई घरों में महिलाएं नई पायल और बिछिया पहनती हैं।

यूं तो बाजार में एक से बढ़कर एक पायल-बिछिया की डिजाइन उपलब्ध हैं। लेकिन इस बार आप करवा चौथ पर पायल से मैच करके बिछिया खरीदें। इससे पैरों की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाएगी। इसके लिए जरूरी नहीं कि बहुत महंगे डिजाइन ही खरीदें। हल्के और बजट में आने वाले विकल्प भी देखे जा सकते हैं। आइए देखें यहां कुछ डिजाइन्स और जानें उनके बारे में।

बिछिया के कौन-कौन से डिजाइन कवर करें?

पतली और सिंपल बिछिया

अगर आप ऐसी बिछिया और पायल खरीदना चाहते हैं जिन्हें आप रोजमर्रा में भी पहन सकें। तो इस तरह की पतली, कम उभरी हुई पायल-बिछिया खरीद सकती हैं। यह हल्की पायल के साथ अच्छी लगेंगी।

फूलों वाली बिछिया

छोटे फूल या पत्ती की बनावट वाले डिजाइन भी आप इस बार ट्राई कर सकते हैं। इसमें पायल और बिछिया दोनों में फूलों की डिजाइन होती है। अगर आपको पारंपरिक लुक पसंद हैं तो यह अच्छा विकल्प हो सकता है।

छोटे स्टोन वाली बिछिया

रोजाना पहनने के लिए या फिर ऑफिस जाने वाली महिलाएं छोटे स्टोन वाली बिछिया खरीद सकती हैं। इनके साथ छोटे स्टोन या नग वाली पायल खरीदें। यह दोनों मैच करके जब पहनेंगी तो पांव सुंदर नजर आएंगे।

घुंघरू या छोटी लटकन वाली बिछिया

अगर पायल में छोटे घुंघरू या लटकन हैं, तो उनसे मिलती-जुलती बिछिया चुन सकती हैं। तीज-त्योहार पर इस तरह के बिछिया और पायल आपके लिए परफेक्ट रेंगे।

एडजस्ट होने वाली बिछिया

यह बहुत आरामदायक होते हैं। इस तरह के बिछिया का आकार जरूरत के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट हो सकता है। खरीदते समय देखें कि वह पैर की उंगली पर दबाव न डाले।