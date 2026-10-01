Alta Mahawar Design: करवाचौथ और नवरात्रि की तैयारी महिलाओं ने शुरू कर दी है। इन दोनों ही खास दिनों में सजने-संवरने का अपना ही अलग उत्साह होता है। हाथों में मेहंदी, नई साड़ी या लहंगा और ज्वेलरी के साथ लुक तो पूरा हो जाता है, लेकिन अगर पैरों को भी थोड़ा सजाया जाए तो फेस्टिव लुक और खूबसूरत लग सकता है। यूं तो पैरों में लाल आलता लगाने की परंपरा काफी पुरानी है। लेकिन सिर्फ पैरों को लाल रंग से भरने के बजाय आलता के साथ अलग-अलग पैटर्न और डिजाइन भी बनाए जा सकते हैं।

इसमें सफेद बिंदियां, फूल, बेल और मेहंदी के डिजाइन जोड़कर इसे मॉडर्न टच दिया जा सकता है। अगर आप मेहंदी लगा रही हैं तो उसके साथ भी ये आलता डिजाइन लगा सकती हैं। आलता की ये डिजाइन आपके पैरों की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देंगी। अगर आप भी इस करवाचौथ की पूजा, नवरात्रि की डांडिया नाइट या किसी फेस्टिव फंक्शन में पैरों को थोड़ा अलग अंदाज में सजाना चाहती हैं, तो इन आलता डिजाइनों से आइडिया ले सकती हैं।

सफेद बिंदी बॉर्डर और गोल टिक्की

पैरों को दुल्हन के पैरों की तरह सजाने के लिए आप यह डिजाइन ट्राई कर सकती हैं। अगर आपको पारंपरिक लुक पसंद है लेकिन उसमें थोड़ा नया टच भी चाहती हैं तो यह डिजाइन अच्छा विकल्प है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पैरों की उंगलियों और पंजे के आगे वाले हिस्से पर गाढ़ा लाल आलता लगाएं। इसके बीच में एक गोल टिक्की बना सकती हैं। आलता सूखने के बाद टूथपिक, माचिस की तीली या बारीक ब्रश की मदद से सफेद रंग की छोटी-छोटी बिंदियां लगाएं। किनारों पर छोटे फूल या पत्तियां बनाकर डिजाइन को और खूबसूरत किया जा सकता है।

अंबिया डिजाइन और आलता का कॉम्बिनेशन

अगर आप मेहंदी और आलता को एक साथ लगाना चाहती हैं तो ये डिजाइन ट्राई कर सकती हैं। इसमें पैरों पर मेहंदी की बारीक डिजाइन के साथ लाल आलता का रंग उभरकर आता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पैर के बीच वाले हिस्से में मेहंदी कोन से एक या दो अंबिया यानी केरी के पैटर्न बनाएं। इसके बाद उंगलियों और पंजे के आसपास लाल आलता लगाएं। आलता की किनारी पर छोटी-छोटी बिंदियां बनाकर डिजाइन को फिनिशिंग टच दें।

गोल चक्र या मंडला डिजाइन

इस डिजाइन को बनाना बेहद आसान है। इसमें पैरों के बीच में गोल सर्कल या फूल बनाया जाता है। फिर उसके आसपास लाल आलता लगाया जाता है। यह डिजाइन साड़ी या लहंगे के साथ अच्छा लगता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पैर के ऊपरी हिस्से के बीच में मेहंदी से गोल डिजाइन, कमल या फूल का डिजाइन बनाएं। इसके बाद उंगलियों के किनारों पर लाल आलता लगाएं। लाल रंग की लाइन के पास सफेद रंग की छोटी-छोटी बिंदियां लगाएं। इससे डिजाइन में कटवर्क जैसा इफेक्ट आ सकता है।

साइड बेल डिजाइन

ज्यादा भरा-भरा लुक नहीं चाहिए तो आप यह डिजाइन ट्राई करें। पैरों के सिर्फ एक हिस्से पर बनाई गई यह बेल काफी सुंदर लगेगी। यह सिंपल भी है और ज्यादा समय भी नहीं लेती। इसे बनाने के लिए उंगलियों पर हल्का आलता लगाएं। इसके बाद पतले ब्रश या मेहंदी कोन की मदद से पैर के बाहरी किनारे पर एक घुमावदार बेल बनाएं। इसमें छोटी-छोटी पत्तियां और फूल जोड़ सकती हैं।

सिंपल पारंपरिक बूटा

जिन महिलाओं को ज्यादा हैवी डिजाइन पसंद नहीं है, उनके लिए यह छोटा और पारंपरिक पैटर्न अच्छा रहेगा। इसे तैयार करने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पैरों की उंगलियों के पोरों पर लाल आलता लगाएं। अब पैर के ऊपरी हिस्से के बीच में बारीक ब्रश, माचिस की तीली या टूथपिक की मदद से छोटा सा बूटा, फूल या कलगी जैसा पैटर्न बनाएं।

सफेद और लाल जाल वाला ब्राइडल डिजाइन

अगर आप थोड़ा हैवी और भरा हुआ डिजाइन चाहती हैं तो लाल और सफेद रंग का यह कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकती हैं। खासकर नई दुल्हनों या शादी के आसपास के फंक्शन के लिए यह डिजाइन आकर्षक लग सकता है। पैर के ऊपरी हिस्से पर लाल आलता या मेहंदी से घुमावदार पत्तियों और फूलों का पैटर्न बनाएं। इसके बाद सफेद रंग से बारीक जाल, बिंदियां या पत्तियों की डिजाइन जोड़ें। उंगलियों पर लाल आलता लगाने से लाल और सफेद रंग का कॉन्ट्रास्ट और साफ नजर आएगा।