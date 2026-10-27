Karwa Chauth Mehndi Design: करवाचौथ पर सोलह शृंगार की बात हो और मेहंदी का जिक्र न आए, ऐसा कैसे हो सकता है! करवाचौथ का त्योहार 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ऐसे में महिलाएं कपड़ों और गहनों के साथ हाथों में रचने वाली मेहंदी को लेकर भी बेहद उत्साहित रहती हैं।

करवाचौथ में अब बस 1 दिन बाकी है। ऐसे में अगर आपने अभी तक अपने लिए मेहंदी के डिजाइन को फाइनल नहीं किया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां हम आपके लिए लेकर आए हैं 15 खूबसूरत मेहंदी डिजाइन, जिनमें से आप अपनी पसंद और हाथों के हिसाब से पैटर्न चुन सकती हैं। सिंपल डिजाइन पसंद हों या हाथों को भरा-भरा लुक देने वाली मेहंदी, यहां आपको कई विकल्प मिल जाएंगे।

करवाचौथ पर आप इस तरह का मेहंदी डिजाइन बनवा सकती हैं। एक हाथ में चांद देखती महिला तो दूसरे हाथ में पूजा का सामान बनवाएं। आसपास बेल वाली डिजाइन बनवाएं।

परिणय सूत्र को हाथों के बीच में बनवाकर आप अपने शादी वाले दिन को याद कर सकती हैं साथ में मंडप, ढोल भी बनवा सकती हैं।

अगर आपका पहला करवाचौथ है और बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार होने वाली हैं तो आप इस तरह की मेहंदी लगवा सकती हैं। इसमें दुल्हन और दूल्हे को वरमाला करते हुए दिखाया गया है।

करवाचौथ के लिए इस तरह का मेहंदी पैटर्न भी आप ट्राई कर सकती हैं। इसमें चांद देखती महिला है। वहीं दूसरे हाथ में प्यारा सा संदेश लिखा है।

अगर बहुत ज्यादा भरा-भरा लुक नहीं चाहिए तो इस तरह की सिंपल करवाचौथ मेहंदी डिजाइन भी आप ट्राई कर सकती हैं।

चांद को पियाजी के साथ देखते हुए इस मेहंदी में दिखाया गया है। दूसरे में चांद का दीदार करती महिला बनी है। इस तरह की डिजाइन भी आप ट्राई कर सकती हैं।

करवाचौथ पर यह मेहंदी डिजाइन भी बेहद सुंदर लगेंगे। इनसे हाथ न केवल भरे-भरे नजर आएंगे बल्कि फेस्टिव लुक भी मिलेगा।