करवाचौथ के मौके पर सुहागिन महिलाएं सोलह श्रृंगार कर पति की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और खुशहाल दांपत्य जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस मौके पर महिलाएं पार्लर जाकर तैयार भी होती हैं। लेकिन कई बार काम में व्यस्तता होने के चलते ठीक से तैयार होने का समय नहीं मिल पाता। अगर आप भी करवाचौथ के मौके पर पार्लर नहीं जा पाईं, तो अब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि घर पर ही कुछ घरेलू नुस्खों की मदद से चेहरे पर पार्लर जैसा निखार पाया जा सकता है। आइए जानते हैं:

स्टेप-1

सबसे पहले चेहरे की सफाई जरूरी है। दिनभर चेहरे पर धूल-मिट्टी, पसीना और अतिरिक्त तेल जमा हो सकता है, जिससे त्वचा बेजान दिखाई देने लगती है। ऐसे में सबसे पहले चेहरे को किसी माइल्ड फेसवॉश या पहले से इस्तेमाल किए जा रहे क्लींजर से साफ कर लें। इसके बाद सामान्य पानी से चेहरा धो लें और उसे मुलायम तौलिए से सुखा लें।

स्टेप-2

अब चेहरे पर बेसन और दही का पेस्ट लगाना है। बेसन का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से त्वचा की सफाई के लिए किया जाता है और दही में मौजूद लैक्टिक एसिड त्वचा की ऊपरी परत पर हल्का एक्सफोलिएशन कर सकता है। इसके लिए एक कटोरी में 1 छोटा चम्मच बेसन और 1 चम्मच दही डालकर पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर 3-5 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद साफ पानी से धो लें। इससे त्वचा साफ और मुलायम महसूस हो सकती है।

स्टेप-3

फेस पैक धोने के बाद त्वचा को नमी देने के लिए एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। एलोवेरा जेल त्वचा को ठंडक और नमी देने में मदद करता है। इसके लिए एलोवेरा जेल की थोड़ी मात्रा लेकर चेहरे पर हल्के हाथों से लगाएं। इसे धोने की जरूरत नहीं पड़ती।

स्टेप-4

फेशियल के बाद त्वचा में नमी बनाए रखने के लिए मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी होता है। चेहरा साफ करने या फेस पैक लगाने के बाद त्वचा रूखी महसूस हो सकती है। ऐसे में त्वचा के अनुकूल मॉइस्चराइजर लगाएं। इसे माथे, गालों, नाक और ठुड्डी पर लगाकर हल्के हाथों से फैला लें।

ध्यान रखें ये बातें

चेहरे पर किसी भी तरह की खुजली, लालिमा या जलन होने पर चेहरे को साफ पानी से धो लें और उत्पाद का इस्तेमाल न करें।

घरेलू फेशियल त्वचा को साफ और मुलायम महसूस कराने में मदद कर सकता है, लेकिन इससे तुरंत रंग बदलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। त्वचा पर किसी भी तरह का बदलाव या घरेलू नुस्खे को अपनाने से पहले डॉक्टर या त्वचा विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।

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