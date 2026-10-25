सुहागिन महिलाओं के लिए करवाचौथ का त्योहार बेहद खास होता है। इस दिन महिलाएं सोलह श्रृंगार करती हैं और निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं खास तरह से सजती-संवरती हैं और खूबसूरत दिखने के लिए पार्लर जाकर मेकअप भी कराती हैं। हालांकि, कई बार समय की कमी के चलते कई बार महिलाएं पार्लर नहीं जा पाती। अगर आप भी इस मौके पर पार्लर न जा पाएं, तो घर पर ही प्राकृतिक रूप से अपनी त्वचा का ध्यान रख सकती हैं।

मलाई और बेसन का इस्तेमाल लंबे समय से घरेलू सौंदर्य उपायों में किया जाता रहा है। मलाई त्वचा को मुलायम बनाने में मदद कर सकती है, जबकि बेसन त्वचा की सतह पर मौजूद अतिरिक्त तेल और गंदगी को साफ करने में सहायक हो सकता है। आप घर पर ही मलाई और बेसन से फेस पैक तैयार कर सकती हैं। यह पैक त्वचा को साफ और मुलायम बनाने में मदद कर सकता है, जिससे चेहरा कुछ अधिक तरोताजा दिखाई दे सकता है।

सामग्री

1 छोटा चम्मच बेसन

आधा से 1 छोटा चम्मच ताजी मलाई

जरूरत के अनुसार थोड़ा साफ पानी

मलाई-बेसन लगाने का सही तरीका

एक साफ कटोरी में एक छोटा चम्मच बेसन लें। इसमें आधा से एक छोटा चम्मच ताजी मलाई मिलाएं। दोनों को अच्छी तरह मिलाकर चिकना पेस्ट बना लें। इसे लगाने से पहले चेहरे को हल्के फेस वॉश से साफ करें। इसके बाद तैयार पैक की पतली परत चेहरे और गर्दन पर लगाएं। ध्यान रखें कि इसे आंखों और होंठों के आसपास लगाने से बचना है।

इस पैक को चेहरे पर लगभग 5-10 मिनट तक लगा रहने दें। इसके बाद साफ पानी से हल्के हाथों से धो लें। इसके बाद अपनी त्वचा के अनुकूल मॉइस्चराइजर लगाएं।

ध्यान रखें ये बातें

फेस पैक को पहली बार इस्तेमाल करने से पहले त्वचा के छोटे हिस्से पर पैच टेस्ट जरूर करें।

बेसन को स्क्रब की तरह जोर से रगड़ने से बचना चाहिए।

किसी भी तरह की जलन, खुजली या लालिमा हो तो चेहरे को तुरंत साफ कर लें और पैक न लगाएं।

फायदे

मलाई और बेसन का फेस पैक त्वचा को मुलायम बनाने में मदद कर सकता है। रूखापन कम हो सकता है। त्वचा की सतह पर मौजूद अतिरिक्त तेल और गंदगी को हटाने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही यह फेस पैक चेहरे को तरोताजा बनाने में मदद कर सकता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। त्वचा पर किसी भी तरह का बदलाव करने या घरेलू नुस्खा आजमाने से पहले अपने डॉक्टर या त्वचा विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।

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