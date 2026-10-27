करवाचौथ की तैयारियां सुहागिन महिलाएं कई दिन पहले से ही शुरू कर देती हैं। हर महिला चाहती है कि करवाचौथ पर उसका चेहरा निखरा हुआ और चमकदार नजर आए। इसके लिए वे अक्सर फेशियल या क्लीनअप करवाती हैं, जो थोड़े महंगे होते हैं। चेहरे पर ग्लो के लिए महिलाएं पार्लर में गोल्डन ग्लो फेस पैक भी लगवाती हैं। लेकिन इसे आप घर पर भी आसानी से बना सकती हैं। सबसे बड़ी बात इसे बनाने में ज्यादा खर्च नहीं होता। आइए जानते हैं घर पर किस तरह गोल्डन ग्लो फेस पैक बनाएं और लगाएं।

गोल्डन ग्लो फेस पैक के लिए सामग्री

4-5 केसर के धागे

1 छोटा चम्मच दूध

1 छोटा चम्मच बेसन

आधा छोटा चम्मच शहद

एक चुटकी हल्दी

जरूरत के अनुसार थोड़ा सा गुलाब जल (वैकल्पिक)

कैसे बनाएं गोल्डन ग्लो फेस पैक

सबसे पहले एक छोटी कटोरी में एक चम्मच दूध लें। इसमें केसर के 4-5 धागे डालकर लगभग 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि केसर का रंग दूध में घुल जाए। अब केसर वाले दूध में एक छोटा चम्मच बेसन डालें। इसके बाद इसमें हल्दी डालकर अच्छी तरह मिलाकर कर पेस्ट तैयार कर लें। अब इसमें शहद डालें और अच्छी तरह मिला दें। अगर पेस्ट ज्यादा गाढ़ा हो, तो इसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिला सकती हैं। सभी सामग्रियों को मिलाकर चिकना पेस्ट तैयार कर लें।

चेहरे पर लगाने का सही तरीका

सबसे पहले चेहरे को हल्के क्लींजर से साफ कर लें। इसके बाद उंगलियों की मदद से चेहरे और गर्दन पर फेस पैक की पतली परत लगाएं। ध्यान रखें कि इसे आंखों और होंठों के आसपास नहीं लगाना है। फेस पैक को लगभग 5-10 मिनट तक लगा रहने दें। इसके बाद सामान्य पानी से चेहरा धो लें और हल्के हाथों से साफ कर लें। अंत में अपनी त्वचा के अनुसार मॉइस्चराइजर लगा लें।

फायदे

दूध और शहद त्वचा को मुलायम बनाने में मदद कर सकते हैं।

बेसन पारंपरिक रूप से त्वचा की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता आ रहा है।

हल्दी सूजन को कम करने में मदद कर सकती है।

यह फेस पैक त्वचा की सफाई और नमी बनाए रखने में मदद कर सकता है।

चेहरा अधिक फ्रेश नजर आ सकता है।

इन बातों का रखें ध्यान

इस फेस पैक को लगाने से पहले त्वचा के छोटे हिस्से पर पैच टेस्ट जरूर करें।

त्वचा में जलन, खुजली, लालिमा या कोई अन्य समस्या नजर आए तो तुरंत पानी से चेहरा धो लें और फेस पैक न लगाएं।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। अपनी त्वचा पर किसी भी तरह का बदलाव या घरेलू नुस्खा अपनाने से पहले डॉक्टर या त्वचा विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।

यह भी पढ़ें

करवाचौथ पर बालों को बनाएं मुलायम और चमकदार, केले से तैयार करें हेयर मास्क

