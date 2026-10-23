करवाचौथ का व्रत 29 अक्टूबर को रखा जाएगा। इसके लिए महिलाओं ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोई गहने-कपड़े खरीद रहा है तो कोई खुद को निखारने के लिए तरह-तरह के उपाय कर रहा है। करवा चौथ पर सोलह श्रृंगार किया जाता है। इसमें आलता भी शामिल होता है। आलता पैरों पर लगाया जाने वाला लाल रंग है, जो भारतीय पारंपरिक शृंगार का हिस्सा रहा है।

उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में महिलाएं इसे त्योहारों, शादी और दूसरे शुभ मौकों पर लगाती हैं। करवा चौथ पर महिलाएं साड़ी, चूड़ियों, बिंदी, सिंदूर और मेहंदी के साथ आलता लगाकर अपना पारंपरिक शृंगार पूरा करती हैं। लाल रंग को कई भारतीय परंपराओं में शुभता, सौभाग्य और उत्सव से जोड़ा जाता है। अगर आप भी नई दुल्हन की तरह अपने पांव को सजाना चाहती हैं तो इस बार आलता यानी महावार की खूबसूरत डिजाइन ट्राई कर सकती हैं।

बेल-बूटों वाली आलता डिजाइन

इस बार करवाचौथ पर आप इस तरह की बेल-बूटा वाली आलता डिजाइन ट्राई कर सकती हैं। इससे पैर सुंदर नजर आएंगे। इसमें आप साइड से अपने हिसाब से डिजाइन बदलाव कर सकते हैं। बीच में फूल पत्ती की डिजाइन लगा सकते हैं।

कमल छाप आलता

पैरों में बीच में कमल की डिजाइन बनाकर आप आलता की सुंदर डिजाइन बना सकते हैं। इसे आप सफेद कुमकुम से सजा सकते हैं।

बिंदियों वाली आलता डिजाइन

अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत किए बिना करवाचौथ पर आलता लगाना चाहती हैं तो इस तरह से पैरों के साइड में आलता लगाएं फिर बिंदियों के जरिए उसे सजाएं। यह देखने में बहुत सिंपल लेकिन यूनिक लगेगी। सबसे अच्छी बात इसे लगाने में आपको मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेगा।

फूलों की कारीगरी वाला पैटर्न

पैरों में आप इस तरह की फूलों की कारीगरी वाली आलता की डिजाइन लगा सकते हैं। यह दिखने में काफी यूनिक लगेंगी।