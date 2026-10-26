हर सुहागिन महिला के लिए करवाचौथ का व्रत बहुत ही खास महत्व रखता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं और उनके लिए सजती संवरती हैं। इस खास मौके पर पूजा का विशेष महत्व है। करवा माता की पूजा के बाद चांद की पूजा की जाती है और फिर व्रत खोला जाता है। इस त्योहार की रौनक बाजारों में देखी जा सकती है। दुकानों पर लोगों की भीड़ लगी है। पूजा की सामग्री से लेकर साज-श्रृंगार तक का सामान खरीदा जा रहा है।

करवाचौथ का त्योहार इस साल 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन का इंतजार सुहागिन महिलाएं पूरे साल करती हैं। पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए दिनभर निर्जला व्रत रखती हैं और रात को चांद आने का इंतजार करती हैं। पूजा के बाद व्रत खोला जाता है और फिर परिवार के सभी सदस्य मिलकर खाना खाते हैं। कुछ ही दिनों में करवाचौथ आने वाला है और ऐसे में इसकी तैयारियां अगर आपने अभी तक नहीं की है, तो अभी भी समय है। इसके लिए यहां दी गई चेकलिस्ट की मदद ले सकते हैं।

पूजा की सामग्री खरीदें

करवाचौथ की पूजा में मिट्टी के करवे का विशेष महत्व है। इसके अलावा चीनी के करवे और सींक भी खरीदी जाती है। अगर आपके पास रोली, चावल, हल्दी, कुमकुम, दीपक, अगरबत्ती, कपूर, मौली, मिठाई और फल नहीं है, तो इन्हें भी खरीद लें। करवा माता का कैलेंडर पूजा की विशेष सामग्री है, इसके बिना पूजा अधूरी रहेगी।

करवा और पूजा की थाली

मिट्टी का करवा खरीदने के बाद उसे अच्छे से धोकर साफ कर लें। पूजा की थाली को लेस या सजावटी सामान से सजा सकती हैं। रंगोली, दीया, तोरण और सजावट का सामान तैयार रखें। हाथों में लगाने के लिए मेहंदी और कांच की नई चूड़ियां भी खरीदें। इसके साथ ही सुहाग का सारा सामान भी खरीदें। जिसमें बिंदी, आलता, चूड़ियां, सिंदूर, बिछिया, कंघा, लिपस्टिक, चुनरी और साड़ी या ब्लाउज का कपड़ा रख सकती हैं।

साड़ी और मेकअप

करवाचौथ पर ज्यादातर महिलाएं नई साड़ी पहनती हैं। इसे आप पहले से ही तैयार करके रख दें। इसके साथ का ब्लाउज, चूड़ियां और ज्वेलरी को डिसाइड करके अलग रख दें। साथ ही मेकअप, बिंदी, काजल, लिपस्टिक और स्किनकेयर का सामान भी तैयार रखें। सभी चीजों को एक दिन पहले ही चेक कर लें ताकि पूजा वाले दिन आपको ज्यादा परेशान न होना पड़े।

करवाचौथ की तैयारी

सबसे पहले पूजा के लिए अच्छा स्थान चुनें और इस जगह को साफ कर लें। इसे फूलों से सजा सकती हैं। चौकी रखें और ऊपर लाल कपड़ा बिछा दें। अब करवा माता की तस्वीर लगाएं और साथ ही पूजा का सारा सामान रख दें। मिट्टी के करवे में पानी रखा जाएगा और चीनी के करवे में चावल रखे जाएंगे। इसके साथ ही पूजा में 7 सींक भी रखें। मिठाई, हलवा, पूरी, फल और पंचामृत पूजा के लिए तैयार रखें। करवाचौथ की व्रत कथा पढ़ें। सजावट के लिए मुख्य द्वार पर तोरण और रंगोली बनाई जा सकती है। एक दिन पहले से ही सारे काम निपटा लें ताकि आराम से पूजा की जा सके।