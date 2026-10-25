महिलाएं ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ हाथों को सजाने और श्रृंगार को पूरा करने के लिए कांच की चूड़ियां पहनती हैं। पूजा-पाठ और त्योहार के मौके पर कांच की चूड़ियां पहनना शुभ माना जाता है। इसके अलावा सुहागिन महिलाओं के लिए यह सोलह श्रृंगार का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। यही वजह है कि बाजारों में तरह-तरह की चूड़ियां मिलती हैं। हालांकि सभी चूड़ियों को एक साथ देखकर कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। ऐसे में समझ नहीं आता कि चूड़ियों का कॉम्बिनेशन कैसे तैयार करें।

इस साल करवाचौथ 29 अक्टूबर, गुरुवार को मनाया जाएगा। इस मौके पर महिलाएं अपने लुक को पूरा करने और खास बनाने के लिए चूड़ियां जरूर पहनती हैं। अगर आप अपनी ट्रेडिशनल आउटफिट के लिए चूड़ियां खोज रही हैं, तो यहां दिए गए कलर कॉम्बिनेशन से आइडिया ले सकती हैं।

लाल और हरे रंग की चूड़ियां

सुहागिन महिलाओं के लिए लाल रंग का विशेष महत्व होता है। अगर आप लाल या हरे रंग की ट्रेडिशनल आउटफिट पहन रही हैं, तो उसके साथ इस कॉम्बिनेशन को ट्राई कर सकती हैं। इस रंग की कांच की चूड़ियां बहुत ही आकर्षक और खूबसूरत लगती हैं।

मैरून और गोल्डन चूड़ियां

करवाचौथ के मौके पर ज्यादातर महिलाएं लाल या मैरून रंग के कपड़े पहनना पसंद करती हैं। ऐसे में मैरून और गोल्डन कांच की चूड़ियों को पेयर करना अच्छा लुक क्रिएट कर सकता है। इससे हाथ सुंदर दिखेंगे और महंगे चूड़ा सेट की बजाय ये चूड़ियां बजट में आपको मिल जाएंगी।

गुलाबी और पीली चूड़ियां

गुलाबी रंग के साथ पीले रंग की चूड़ियां हाथों की शोभा बढ़ा सकती हैं। अगर आप पीले या गुलाबी रंग की ट्रेडिशनल आउटफिट पहन रही हैं, तो इस तरह के कलर कॉम्बिनेशन को ट्राई किया जा सकता है। गुलाबी रंग में कई तरह के शेड होते हैं, इन्हें आप अपनी पसंद के अनुसार चुन सकती हैं। इसके साथ पर्ल वर्क कंगन को पेयर करें।

रंग-बिरंगी चूड़ियां

अगर आपक करवाचौथ पर पेस्टल रंग के कपड़े पहन रही हैं, तो उसके साथ रंग-बिरंगी चूड़ियों को पेयर कर सकती हैं। रंग-बिरंगी कांच की चूड़ियां दिखने में बहुत आकर्षक लगती हैं और हल्के रंग के ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ अच्छी भी दिख सकती हैं। सूट के साथ इस तरह की चूड़ियां सुंदर लग सकती हैं, जिन्हें आप गोल्डन कंगन के साथ पेयर कर सकती हैं।

गुलाबी और हरी चूड़ियां

गुलाबी और हरे रंग की कांच की चूड़ियां दिखने में बहुत अच्छी लगती हैं। गुलाबी, हरी, मल्टीकलर और पेस्टल रंग की साड़ी या सूट के साथ इस तरह की चूड़ियों का कॉम्बिनेशन ट्राई किया जा सकता है। इससे हाथों की खूबसूरती में चार चांद लग सकते हैं। इसका सेट बनाने के लिए गोल्डन या पर्ल वर्क कंगन ले सकती हैं।