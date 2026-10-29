करवाचौथ को लेकर सुहागिन महिलाओं में अलग ही उत्साह होता है। खासतौर पर जिनकी नई-नई शादी हुई होती है। निर्जला व्रत रखकर महिलाएं न केवल पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं बल्कि दिनभर कठिन व्रत करके भी खूब सजती-संवरती हैं। शाम को विधिविधान पूजा करके और चांद को देखकर व्रत खोला जाता है। इन प्यारे लम्हों को लोग अपने कैमरे में कैद करना नहीं भूलते।

फिर बारी आती है इन्हें सोशल मीडिया पर इन फोटो या वीडियो को शेयर करने की। आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया हर किसी के जीवन का खास हिस्सा बन गया है। फोटो को चाहें फेसबुक पर शेयर करना हो या फिर इंस्टाग्राम पर उसके साथ प्यारा कैप्शन लिखना तो बनता है। ऐसे में आपका काम आसान हो सकता है, अगर आप यहां दिए गए कैप्शन और संदेशों को पढ़कर देखेंगे।

Moon, Love & You चांद भी प्यारा, पर सबसे प्यारे तुम!

My Forever Love हर जन्म में बस तुम्हारा साथ।

My Moon, My Person मेरे चांद, मेरी दुनिया, मेरा सुकून।

चांद का इंतजार भी खूबसूरत लगता है, जब दिल में अपने हमसफर का प्यार होता है। हैप्पी करवा चौथ!

हर जन्म में बस तुम्हारा साथ चाहिए, हाथों में मेहंदी और माथे पर तुम्हारे नाम का सिंदूर चाहिए। हैप्पी करवा चौथ, मेरी जान!

चांद से आज फिर यही फरियाद है, मेरे हमसफर की जिंदगी खुशियों से आबाद रहे।

तुम साथ हो तो हर दिन खास है, तुम्हारे प्यार से ही मेरी हर खुशी का एहसास है। हैप्पी करवा चौथ, मेरे जीवनसाथी!

मेरी हर दुआ में तुम्हारा नाम है, तुम्हारे साथ से ही मेरी जिंदगी की हर शाम खूबसूरत है। हैप्पी करवा चौथ!

चांद का दीदार और तुम्हारा प्यार, बस इतनी-सी ख्वाहिश है हर बार। HappyKarwaChauth

सोलह शृंगार, हाथों में मेहंदी और दिल में सिर्फ तुम! इससे खूबसूरत त्योहार और क्या होगा?

चांद भी आज कुछ खास लगेगा, जब उसके सामने मेरा हमसफर मेरे पास होगा।

चेहरे पर चांद-सा नूर, हाथों में मेहंदी का रंग और दिल में बस आपके नाम का सुरूर।

रिश्ता सिर्फ सात फेरों का नहीं, हर दिन एक-दूसरे को चुनने का है। हैप्पी करवा चौथ, मेरे प्यार!

मेरा आज भी तुम, मेरा कल भी तुम… मेरी हर खूबसूरत कहानी का सबसे प्यारा हिस्सा भी तुम।

चांद आसमान की शान है और तुम मेरी जिंदगी की।

दुनिया की सारी खुशियां एक तरफ, तुम्हारे साथ बिताया हर पल एक तरफ। हैप्पी करवा चौथ, हमसफर!

कुछ रिश्ते किस्मत से मिलते हैं और कुछ को हर दिन प्यार से खूबसूरत बनाया जाता है। शुक्रिया मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए।

चांद की रोशनी, तुम्हारा साथ और चेहरे पर मुस्कान… मेरी करवा चौथ की तस्वीर बस इतनी-सी है।

आज चांद का दीदार तुम्हारे लिए खास है, लेकिन मेरी जिंदगी में सबसे खूबसूरत चांद तो तुम हो।

तुम्हारे प्यार से मेरा हर दिन रोशन है। इस करवा चौथ पर तुम्हारी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है।

तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी सबसे अच्छी दोस्त और मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत वजह हो। हैप्पी करवा चौथ, मेरी जान!

चांद से तुम्हारी तुलना क्या करूं, उसकी रोशनी रात में है और तुम्हारी मुस्कान से मेरी पूरी दुनिया रोशन है।