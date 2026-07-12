Karnataka Travel Places During Monsoon: मानसून की शुरुआत हो चुकी है और इस दौरान बारिश की बूंदे, चारों तरफ फैली हरियाली, प्राकृतिक नजारे, झरने और आसमान में घिरे बादलों के नजारे बहुत आकर्षक लगते हैं। इस मौसम में भारत की कुछ जगहों की खूबसूरती दोगुनी हो जाती है, जिसमें कर्नाटक भी शामिल है। अगर आप इस बार शहर की भागदौड़ से दूर किसी प्राकृतिक और शांत जगह पर मानसून ट्रिप करना चाहते हैं, तो कर्नाटक घूमने का प्लान कर सकते हैं।

कर्नाटक भारत के खूबसूरत शहरों में शामिल है जहां पर आपको एक से बढ़कर एक प्राकृतिक नजारे देखने को मिलेंगे। प्रकृति के करीब रहना पसंद करते हैं, तो कर्नाटक की कुछ जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। यहां आपको शांति और सुकून दोनों का अनुभव मिल सकेगा।

डीडुपे फॉल

कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर स्थित डीडुपे फॉल्स अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। मानसून के दौरान यहां का झरना बहुत तेज रफ्तार से बहता है। प्रकृति प्रेमी और फोटोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए यह जगह शानदार मानी जाती है।

कुद्रेमुखा

कुद्रेमुख कर्नाटक के प्रसिद्ध हिल स्टेशनों में से एक है। घने जंगल, हरी-भरी पहाड़ियां और ट्रेकिंग ट्रेल्स के लिए यह जगह मशहूर है। बारिश के समय यहां के नजारे बहुत ही आकर्षक हो जाते हैं। बादलों से घिरी पहाड़ियों और ठंडी हवाओं के बीच इस जगह के शानदार नजारों को देखने को लुत्फ लिया जा सकता है।

मल्लल्ली फॉल्स

कूर्ग जिले के पास स्थित मल्लल्ली फॉल्स कर्नाटके खूबसूरत झरनों में से एक है। इस झरने को देखने से मन को अलग ही सुकून मिलता है। मानसून के दिनों में यह काफी तेजी से बहता है जिसकी वजह से इसके पास जाने से बचना चाहिए। आसपास की हरियाली और शानदार नजारों को लुत्फ लेने यहां घूमने का प्लान कर सकते हैं।

इरुप्पु फॉल्स

इरुप्पु फॉल्स कूर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पर्वत श्रंखला पर स्थित एक खूबसूरत झरना है। यह जगह काफी पवित्र मानी जाती है। प्राकृतिक सौंदर्य और आसपास की हरियाली इस जगह को और खूबसूरत बनाते हैं। मानसून के समय यह जगह घूमने के लिए बेहतरीन मानी जाती है।

चिकलीहोल रिजर्वायर

कर्नाटक के कूर्ग जिले में स्थित चिकलीहोल रिजर्वायर में परिवार के साथ पिकनिक मनाने का प्लान कर सकते हैं। मडिकेरी और कुशलनगर के बीच नजरायपट्टना के पाास स्थित यह जगह पर्यटकों के बीच काफी फेमस है। यहां बहते हुए पानी का नजारा बहुत ही आकर्षक लगता है।

हेब्बे फॉल्स

कर्नाटक के चिकमगलूर जिले में स्थित हेब्बे फॉल्स घने जंगलों के बीच बसा खूबसूरत झरना है, जो मानसून के समय बहुत आकर्षक लगता है। यह करीब 550 फीट की ऊंचाई से गिरता है। जिसे देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ लगती है। अगर आप शांत और खूबसूरत जगह की तलाश कर रहे हैं, तो हेब्बे फॉल्स को ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं।