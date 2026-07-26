Kargil Vijay Diwas 2026 Wishes, Inspirational Quotes, Images, Status in Hindi: कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सेना की जीत और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों को याद करने का दिन है। करीब दो महीने से ज्यादा चले इस संघर्ष में भारतीय सैनिकों ने मुश्किल पहाड़ी इलाकों और खराब मौसम के बीच अदम्य साहस दिखाते हुए दुश्मन के कब्जे वाली चोटियों को वापस हासिल किया था। इसी जीत की याद में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है।

यह दिन हमें देश के वीर जवानों के शौर्य, साहस और बलिदान की याद दिलाता है। 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस खास मौके पर आप भी कारगिल युद्ध के वीरों और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। साथ ही, दोस्तों और परिवार के साथ देशभक्ति से भरे संदेश, कोट्स और शुभकामनाएं शेयर कर सकते हैं। यहां हम आपके लिए लेकर आए हैं कारगिल विजय दिवस के कुछ खास संदेश, जिन्हें आप अपनों को भेज सकते हैं।

जिन वीर जवानों ने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, उन्हें शत-शत नमन। उनके साहस और बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा। कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद!

साथी मुबारक हो तुम्हें ये जश्न जीत का

बस इतना याद रखना एक साथी और भी था….

कारगिल विजय दिवस 2026 की शुभकामनाएं!

कारगिल की ऊंची चोटियों पर लहराता तिरंगा हमारे वीर जवानों के अदम्य साहस और बलिदान की कहानी कहता है। देश के सभी वीर शहीदों को कोटि-कोटि नमन। कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं।

मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले कारगिल के वीर सपूतों को दिल से सलाम। आपका बलिदान देश की आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। जय हिंद!

हौसला ऐसा कि दुश्मन के सामने पहाड़ बन गए, जज्बा ऐसा कि तिरंगे की शान के लिए जान तक कुर्बान कर दी। कारगिल के वीरों को नमन। कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

सहासी सैनिकों को सलाम

देश और देशवासियों के लिए

अपने प्राणों की आहुति देने वाले

साहसी भारतीय सैनिकों को सलाम।

कारगिल विजय दिवस 2026 की शुभकामनाएं!

देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को नमन। उनके साहस, शौर्य और समर्पण को भारत हमेशा अपने दिल में संजोकर रखेगा। कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं।

तिरंगे की आन और देश की शान के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले वीर जवानों को शत-शत नमन। कारगिल विजय दिवस हमें उनके बलिदान की हमेशा याद दिलाता रहेगा। जय हिंद!

कारगिल की चोटियों पर लिखी गई वीरता की गाथा देश के हर नागरिक को गर्व से भर देती है। उन सभी वीरों को नमन, जिन्होंने मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया।

थे धन्य जवान वो, थी धन्य वो उनकी जवानी…

जब देश में थी दीवाली, वो खेल रहे थे होली

जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली

थे धन्य जवान वो, थी धन्य वो उनकी जवानी

जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो क़ुर्बानी…

कारगिल विजय दिवस 2026 की शुभकामनाएं!

जिनके साहस से देश सुरक्षित है, जिनके बलिदान से तिरंगा शान से लहराता है, उन भारत माता के वीर सपूतों को कोटि-कोटि नमन। कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं।

कारगिल के वीरों की शहादत को भूलना संभव नहीं। उनके त्याग और साहस को याद करते हुए आज हर भारतीय गर्व से कहता है—जय हिंद! कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

वतन की हिफाजत में जिन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, उन वीर जवानों को दिल से सलाम। उनकी वीरता और बलिदान हमेशा देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा। कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं।

वीर जवानों के साहस ने इतिहास में भारत की विजय की अमिट कहानी लिखी। कारगिल के सभी शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि और देश के वीर सैनिकों को सलाम। जय हिंद!

रक्त वीर शहीदों का था, हर सपूत बलिदानी था…

रक्त वीर शहीदों का था, हर सपूत बलिदानी था,

कारगिल पर्वत शिखर पर पवन चला तूफानी था,

हिमप्रपात बन हिमगिरि से रक्त शत्रु का जमा दिया,

विजय दिवस की शौर्य पताका देने वाला अभिमानी था।

कारगिल विजय दिवस 2026 की शुभकामनाएं!

कारगिल विजय दिवस सिर्फ जीत का दिन नहीं, बल्कि देश के उन वीर सपूतों को याद करने का दिन है जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। सभी वीरों को शत-शत नमन।