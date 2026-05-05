‘करेला (Karela) कड़वा है इसलिए आप अवॉइड करते हो? तो इसे स्वादिष्ट बनाने के लिए आप मास्टरशेफ संजीव कपूर के बताए कारगर तरीके अपना सकते हैं। इससे आपको कड़वाहट दूर करने में मदद मिल सकती है। करेला एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है। इसमें विटामिन C और A होता है। इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्युनिटी बढ़ाने में मदद मिलती है। यह लीवर को भी डिटॉक्स करने का काम करता है। वजन घटाने से लेकर बेहतर पाचन में मदद करता है। करेले की कड़वाहट को दूर करके अगर आप इसे बनाएंगे तो जो लोग इसे खाने में नाक-मुंह सिकोड़ते हैं या आनाकानी करते हैं उन्हें भी इसका स्वाद पसंद आएगा।

शेफ से जानें सही तरीका

सेलेब्रिटी शेफ संजीव कपूर (Chef Sanjeev Kapoor) ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करके बताया कि करेले की कड़वाहट को दूर करके लिए आप कटे हुए करेले पर नमक छिड़क दें। फिर इसे 10 से 15 मिनट के लिए अलग रख दें। ऐसा करने से करेले से अतिरिक्त पानी बाहर आ जाएगा। इसे निचोड़कर अलग कर दें। फिर इसे इस्तेमाल करें।

करेले की कड़वाहट को दूर करने के अन्य तरीके