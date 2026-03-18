करेला खाना तो कई लोगों को पसंद होता है लेकिन जब उसे बनाया जाता है तो कड़वाहट दूर न होने से स्वाद खराब हो जाता है। ऐसे में अगर आप करेला खाने के शौकीन हैं तो आपको उसकी कड़वाहट दूर करने के कारगर तरीकों के बारे में पता होना चाहिए। करेले में विटामिन ए, विटामिन सी, जिंक, फाइबर और आयरन जैसे तत्व होते हैं। ऐसे में यह सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। इसकी सब्जी बनाने से पहले आइए जानें कैसे हटाएं करेला का कड़वापन।

सही से छीलें

करेले की कड़वाहट को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको उसकी खुरदरी सतह के सही तरीके से छील लें। छिलके को सही से हटाने से कड़वाहट दूर करने में मदद मिलेगी।

बीज हटाएं

करेले की सब्जी बनाने से पहले आप उसके बीज भी हटा सकते हैं। ऐसा करने से कड़वाहट कम करने में मदद मिल सकती है। आप यह तरीका भी अपना सकती हैं।

सिरके का पानी

करेले की कड़वाहट दूर करने के लिए आप उसे सिरके के पानी में करीब 30 मिनट तक भिगोकर रख सकते हैं। इसके लिए एक कटोरे पानी में 2 चम्मच सिरका मिलाएं। कटे हुए करेले उसमें डाल दें।

नमक लगाएं

करेले का कड़वा स्वाद दूर करने में यह तरीका काफी काम करता है। इसके लिए करेले को टुकड़ों में काटकर उसपर नमक छिड़क दें। इसे करीब 30 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें। फिर धोकर पकाएं।

नमक के पानी उबालें

कड़वापन दूर करने के लिए आप करेले को नमक के पानी में उबाल सकते हैं। इससे कड़वापन दूर होगा। पानी में नमक डालें। उसे उबालें और करेला डाल दें। इसमें 5 मिनट करेले को रहने दें।

डीप फ्राई करें

अगर आप करेले की सब्जी बनाने जा रही हैं तो आप उसे डीप फ्राई भी कर सकती हैं। इससे कड़वापन दूर करने में आपको मदद मिल सकती है।

दही मिलाएं

करेले की कड़वाहट दूर करने के लिए आप उसे दही में डाल सकते हैं। इसके लिए दही लें उसमें करेले को धोकर काटकर करीब 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें।

चीनी और सिरका

करेले की कड़वाहट हटाने के लिए आप चीनी और सिरका भी यूज कर सकती हैं। इसके लिए एक कटोरे में चीनी और सिरका मिलाएं और उसमें कुछ देर के लिए करेला डाल दें।