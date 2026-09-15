करेले का नाम सुनते ही अक्सर उसका कड़वा स्वाद याद आ जाता है, लेकिन यह सब्जी सेहत के लिहाज से बहुत खास है। भारतीय घरों में करेले की सब्जी कई तरह से बनाई जाती है। वहीं कुछ लोग इसका जूस तक पीते हैं। इसमें फाइबर के साथ विटामिन C, विटामिन A और फोलेट जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। अगर आप अपनी डाइट में हफ्ते में एक बार या उससे ज्यादा बार करेला शामिल करते हैं, तो इससे कुछ फायदे मिल सकते हैं।

हालांकि, इसे किसी बीमारी का इलाज मानकर ज्यादा मात्रा में खाना सही नहीं है। कुछ लोगों को करेले से परेशानी भी हो सकती है। आइए जानते हैं अगर आप हर हफ्ते करेला खाते हैं तो इससे शरीर पर कैसा असर पड़ सकता है, साथ ही जानेंगे किन लोगों को सेवन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और क्या सच में इसे खाने से फायदे होते हैं।

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में डायटीशियन सुहानी सेठ अग्रवाल ने बताया संतुलित डाइट का हिस्सा बनाकर करेला खाने से शरीर को कई तरह से फायदा मिल सकता है।

पाचन के लिए भी हो सकता है अच्छा

करेले में डाइटरी फाइबर होता है। फाइबर वाली सब्जियां खाने से पाचन बेहतर रखने और कब्ज जैसी परेशानी से बचने में मदद मिल सकती है। इसलिए डाइट में अलग-अलग सब्जियों के साथ करेला शामिल करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

शरीर को मिलते हैं जरूरी पोषक तत्व

करेला स्वाद में भले कड़वा होता है लेकिन इसमें विटामिन C, विटामिन A और फोलेट जैसे पोषक तत्व भी होते हैं। इसके अलावा इसमें पोटैशियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। इसे खाने से शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व मिल सकते हैं।

एंटीऑक्सीडेंट भी देता है

करेले में एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड पाए जाते हैं, जो शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से निपटने में भूमिका निभाते हैं। हालांकि, केवल करेला खाने से किसी बीमारी से बचाव या इलाज की गारंटी नहीं मानी जा सकती।

इम्यून सिस्टम के लिए भी उपयोगी

करेले में विटामिन C पाया जाता है, जो शरीर के सामान्य इम्यून फंक्शन के लिए जरूरी पोषक तत्व है। इसलिए रोजमर्रा की डाइट में अलग-अलग विटामिन और मिनरल वाली सब्जियां शामिल करना फायदेमंद रहता है।

ज्यादा करेला खाना भी सही नहीं

करेला फायदेमंद सब्जी हो सकता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में या जरूरत से ज्यादा बार खाने से कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है। डायटीशियन सुहानी सेठ अग्रवाल के मुताबिक, कुछ लोगों में इससे पेट से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं।

खास सावधानी उन लोगों को रखनी चाहिए जो डायबिटीज की दवाएं लेते हैं। करेला ब्लड शुगर कम करने में योगदान दे सकता है और दवा के साथ मिलकर कुछ लोगों में शुगर जरूरत से ज्यादा कम होने का जोखिम बढ़ सकता है।

प्रेग्नेंसी में बिना सलाह के न खाएं

गर्भवती महिलाओं को करेले का नियमित सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। एक्सपर्ट ने प्रेग्नेंसी के दौरान इससे सावधानी बरतने की सलाह दी है।

इसी तरह अगर आपको किसी तरह की एलर्जी है, कोई पुरानी बीमारी है या आप नियमित रूप से दवाएं लेते हैं, तो अपनी डाइट में करेले को लगातार शामिल करने से पहले डॉक्टर या डायटीशियन से बात करना बेहतर है।

डिस्क्लेमर: यह लेख पब्लिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी और एक्सपर्ट की राय के आधार पर तैयार किया गया है। किसी बीमारी, दवा या खास स्वास्थ्य स्थिति में अपनी डाइट में बदलाव करने से पहले डॉक्टर या हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।